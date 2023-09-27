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Силовики возбудили уголовное дело после попытки продать ребенка через объявление на сайте

Силовики проверят все обстоятельства странной публикации

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Объявление было опубликовано в разделе «Животные»

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Следователи возбудили уголовное дело из-за объявления, через которое пытались продать ребенка. Оно было опубликовано от имени некой Виктории К.

На момент публикации объявление о продаже маленького мальчика удалено. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные», следует из копии сохраненного объявления.

— Безумно любит качели, — говорилось в объявлении. Так же там уточнялось, что цена на мальчика предоставляется по запросу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Покушение на продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).

В начале сентября НГС рассказывал о том, что в детской больнице женщина избила ребенка — это попало на видео.

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