Силовики возбудили уголовное дело после попытки продать ребенка через объявление на сайте

Следователи возбудили уголовное дело из-за объявления, через которое пытались продать ребенка. Оно было опубликовано от имени некой Виктории К.
На момент публикации объявление о продаже маленького мальчика удалено. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные», следует из копии сохраненного объявления.
— Безумно любит качели, — говорилось в объявлении. Так же там уточнялось, что цена на мальчика предоставляется по запросу.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Покушение на продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).
В начале сентября НГС рассказывал о том, что в детской больнице женщина избила ребенка — это попало на видео.