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«Безумно любит качели»: от лица сибирячки опубликовали объявление о продаже мальчика — три ведомства начали проверки

Сейчас объявление уже снято с сайта, но открывается его сохраненная копия

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Сразу три ведомства начали проверки после того, как в интернете было опубликовано объявление о продаже мальчика

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Следственный комитет Новосибирской области проводит проверку по факту объявления о продаже ребенка, которое было опубликовано от имени некой Виктории К. на одном из сайтов объявлений в интернете. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.

На момент публикации объявление о продаже маленького мальчика удалено. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные», следует из копии сохраненного объявления.

— Безумно любит качели, — говорилось в объявлении. Так же там уточнялось, что цена на мальчика предоставляется по запросу.

Указано, что автор объявления находится в селе Лузово Омской области. В ее профиле также опубликовано объявление о продаже телевизора, в котором стоит геолокация Омск. У Виктории подтвержденный профиль во «ВКонтакте», однако перейти по нему и связаться с женщиной не удалось.

Прокуратура и МВД региона также начали проверки по факту объявления о ребенке. В полиции это прокомментировали следующим образом:

— Информация об объявлении зарегистрирована. Обстоятельства устанавливаются.

В начале сентября НГС рассказывал о том, что детской больнице женщина избила ребенка — это попало на видео.

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