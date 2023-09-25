«Безумно любит качели»: от лица сибирячки опубликовали объявление о продаже мальчика — три ведомства начали проверки

Следственный комитет Новосибирской области проводит проверку по факту объявления о продаже ребенка, которое было опубликовано от имени некой Виктории К. на одном из сайтов объявлений в интернете. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.
На момент публикации объявление о продаже маленького мальчика удалено. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные», следует из копии сохраненного объявления.
— Безумно любит качели, — говорилось в объявлении. Так же там уточнялось, что цена на мальчика предоставляется по запросу.
Указано, что автор объявления находится в селе Лузово Омской области. В ее профиле также опубликовано объявление о продаже телевизора, в котором стоит геолокация Омск. У Виктории подтвержденный профиль во «ВКонтакте», однако перейти по нему и связаться с женщиной не удалось.
Прокуратура и МВД региона также начали проверки по факту объявления о ребенке. В полиции это прокомментировали следующим образом:
— Информация об объявлении зарегистрирована. Обстоятельства устанавливаются.
В начале сентября НГС рассказывал о том, что детской больнице женщина избила ребенка — это попало на видео.