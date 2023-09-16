freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 96.63
eur 103.04
СрочноСостояние ребенка, выпавшего с 8-го этажа
Все новости
Все новости

«В случае подтверждения будет уволен»: в МВД начали проверку после сообщения об угоне автомобиля сотрудником полиции

Инцидент якобы произошел в середине августа в Нижней Ельцовке

496

По словам источника НГС, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

Поделиться

В Новосибирске полиция начала проверку после появления информации о том, что сотрудник полиции якобы угнал машину у умершего человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— По материалам, собранным сотрудниками службы собственной без­опасности регионального главка полиции, следственными органами принято процессуальное решение. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Как утверждает телеграм-канал Baza, 17 августа старший сержант Алексей И., работающий техником по обслуживанию транспорта, привез полицейских на оформление трупа на 1-й Моховой улице. Канал заявляет, что, пока коллеги занимались оформлением документов, мужчина похитил копию паспорта покойного, ключи от Lexus, а также ПТС и прибор для диагностики авто. На следующий день сотрудник полиции якобы вернулся к дому умершего мужчины и угнал автомобиль.

Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, сибиряка задержали спустя пару дней после инцидента.

— В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемый был задержан. 15 сентября ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — пояснил источник.

Ранее в Новосибирске сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки и попал в ДТП. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

По теме

ПолицияУгон автомобиляНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter