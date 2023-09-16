«В случае подтверждения будет уволен»: в МВД начали проверку после сообщения об угоне автомобиля сотрудником полиции

В Новосибирске полиция начала проверку после появления информации о том, что сотрудник полиции якобы угнал машину у умершего человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— По материалам, собранным сотрудниками службы собственной безопасности регионального главка полиции, следственными органами принято процессуальное решение. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.
Как утверждает телеграм-канал Baza, 17 августа старший сержант
Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, сибиряка задержали спустя пару дней после инцидента.
— В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемый был задержан. 15 сентября ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — пояснил источник.
Ранее в Новосибирске сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки и попал в ДТП. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.