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СрочноЖенщина убила детей, а после свела счеты с жизнью
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На Алтае женщина убила двух детей, а после свела счеты с жизнью — следователи возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в Индустриальном районе Барнаула

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На месте преступления следователи нашли записку от матери детей

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Жительница Алтайского края убила двух малолетних детей, а после свела счеты с жизнью в соседней многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

По данным следствия, днем 15 сентября в Барнаульской квартире обнаружили тела двух детей — трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. На место происшествия выехали следователи.

— При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью, — пояснили в СК.

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Видео: СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетних». Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Октябрьский районный суд на полгода продлил арест 40-летнему рецидивисту Александру Железовскому, которого обвиняют в нападении на десятилетнего школьника. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство и разбое с применением оружия.

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