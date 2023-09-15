На Алтае женщина убила двух детей, а после свела счеты с жизнью — следователи возбудили уголовное дело

Жительница Алтайского края убила двух малолетних детей, а после свела счеты с жизнью в соседней многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.
По данным следствия, днем 15 сентября в Барнаульской квартире обнаружили тела двух детей — трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. На место происшествия выехали следователи.
— При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью, — пояснили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетних». Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее Октябрьский районный суд на полгода продлил арест 40-летнему рецидивисту Александру Железовскому, которого обвиняют в нападении на десятилетнего школьника. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство и разбое с применением оружия.