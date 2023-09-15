На Алтае женщина убила двух детей, а после свела счеты с жизнью — следователи возбудили уголовное дело

По данным следствия, днем 15 сентября в Барнаульской квартире обнаружили тела двух детей — трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. На место происшествия выехали следователи.



— При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью, — пояснили в СК.