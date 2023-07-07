Рецидивист по прозвищу «Пушкин» напал на 10-летнего ребёнка — мужчину судят за покушение на убийство

Октябрьский районный суд на полгода продлил арест для 40-летнего рецидивиста Александра Железовского, которого обвиняют в нападении на 10-летнего школьника. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство (ст.30 ч.3, ст. 105 ч.2 УК РФ) и разбое с применением оружия (ст. 162 ч.2 УК РФ).
Обвиняемый со своим пребыванием в СИЗО согласился. Железовский не раз был судим, его общий тюремный стаж насчитывает около 20 лет. В криминальной среде он известен как «Сашка Пушкин». Прозвище ему дали из-за имени-фамилии (Александр Сергеевич) и характерной кудрявой причёски, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел 7 апреля во дворе школы № 2 в Октябрьском районе. По версии следствия, Железовский «совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом в область грудной клетки, а также похитить мобильный телефон стоимостью более 60 тысяч рублей». Рассмотрение дела по существу назначено на 18 июля.
Очевидцы сообщали, что обвиняемый схватил ребёнка за руку, повалил на землю и попытался вонзить в него нож с лезвием около 25 см. Мальчику удалось ударить нападавшего по лицу палкой и убежать.