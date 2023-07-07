Рецидивист по прозвищу «Пушкин» напал на 10-летнего ребёнка — мужчину судят за покушение на убийство

Обвиняемый со своим пребыванием в СИЗО согласился. Железовский не раз был судим, его общий тюремный стаж насчитывает около 20 лет. В криминальной среде он известен как «Сашка Пушкин». Прозвище ему дали из-за имени-фамилии (Александр Сергеевич) и характерной кудрявой причёски, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

