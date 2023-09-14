«До этой истории у меня не было врагов»: репортаж с суда над Олегом Митволем — он нервничал и много говорил о семье

По словам подсудимого, за год, пока он был в СИЗО, на его жену Людмилу Митволь дважды покушались. В октябре 2022 года кто-то толкнул ее под автомобиль. Женщина сломала шейку бедра и семь месяцев передвигалась в инвалидном кресле. А в июле этого года грузовик столкнул ее автомобиль с трассы в Москве. Дочь Митволя Алиса сейчас находится за границей под защитой Интерпола.

— Видите ли, до возбуждения уголовного дела у меня не было врагов. И то, что сейчас происходит с моей семьей… Я вынужден бояться за мою семью. Также прошу обратить внимание, что я дал показания на преступления, совершенные руководителями края. Я также серьезно отношусь к угрозам, которые идут моей дочери, она официально находится под защитой Интерпола. Я в данной ситуации не знаю, чем могу ей помочь, у меня есть жена, которую автомобили сбрасывают с дороги, — сказал бизнесмен.