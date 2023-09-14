«До этой истории у меня не было врагов»: репортаж с суда над Олегом Митволем — он нервничал и много говорил о семье

Приговор Олегу Митволю вынес 14 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебный процесс начался и закончился в один день. Судя по реакции бывшего политика, он такого не ожидал. И прибыл он в суд без вещей. Но в итоге дело рассмотрели быстро, в особом порядке. Митволя признали виновным в хищении более
«Я вынужден бояться за свою семью»
Когда Олег Митволь зашел в зал судебного заседания, он уже был заполнен журналистами. Бизнесмен сразу отказался от каких-либо комментариев — сказал, что находится под домашним арестом и общаться с прессой ему запрещено. Затем Митволь попросил судью сделать заседание закрытым. Мотивировал он это страхом за свою семью.
По словам подсудимого, за год, пока он был в СИЗО, на его жену Людмилу Митволь дважды покушались. В октябре 2022 года кто-то толкнул ее под автомобиль. Женщина сломала шейку бедра и семь месяцев передвигалась в инвалидном кресле. А в июле этого года грузовик столкнул ее автомобиль с трассы в Москве. Дочь Митволя Алиса сейчас находится за границей под защитой Интерпола.
— Видите ли, до возбуждения уголовного дела у меня не было врагов. И то, что сейчас происходит с моей семьей… Я вынужден бояться за мою семью. Также прошу обратить внимание, что я дал показания на преступления, совершенные руководителями края. Я также серьезно отношусь к угрозам, которые идут моей дочери, она официально находится под защитой Интерпола. Я в данной ситуации не знаю, чем могу ей помочь, у меня есть жена, которую автомобили сбрасывают с дороги, — сказал бизнесмен.
Но судья отказал подсудимому и оставил заседание открытым. Представитель прокуратуры начал зачитывать обвинение. Сам Олег Митволь на процессе заметно нервничал.
Олег Митволь в разное время был политиком, чиновником, предпринимателем. Бывший префект Северного административного округа Москвы. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора. Общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Председатель центрального совета экологической политической партии «Альянс зеленых — Народная партия». На выборах в Госдуму возглавлял список партии «Зеленые». Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (с этой компанией власти Красноярского края заключили контракт на проектирование метро). 8 июня 2022 года Олега Митволя задержали в московском аэропорту Внуково. Его обвинили в хищении около
Проектировщик красноярской подземки полностью признал вину. Он подтвердил, что пошел на сделку со следствием и дал показания против бывшего главы краевого правительства Юрия Лапшина, бывшего министра транспорта края Константина Димитрова и экс-директор Краевого транспортного управления Константина Мандрова. После этого, по словам Митволя, и начались проблемы с безопасностью его семьи.
Также Олег Митволь заявил, что помог ФСБ в расследовании восьми уголовных дел, по которым будут «не менее громкие» результаты, чем по его собственному делу.
— Я начал бесшабашно давать показания на тогда еще руководителей Красноярского края, — рассказал Митволь.
При этом он добавил, что публично рассказывать подробности пока не может.
Кто мог угрожать семье Митволя?
Митволь подозревает, что за угрозами и покушениями стояли члены банды, которая похитила деньги с его дубайского и российского счетов. Вторая версия подсудимого — что организовали люди, против которых Митволь дал показания. Подсудимый заявил, что просил государственную защиту, как только рассказал следствию про красноярского экс-премьера Юрия Лапшина, но ему отказали. Подробности всех этих дел он сообщать отказался.
По словам Митволя, пока он был в СИЗО, ему угрожали убийством. Кроме того, за год пребывания за решеткой у него появились проблемы со здоровьем: у бизнесмена нашли
— На учете у онколога я не состою, но в заключении Краевой клинической больницы четко прописано, что я должен стоять на учете по месту жительства в течение трех рабочих дней. А заключение отправили в Москву в апреле-месяце. Мне необходимо комплексное вмешательство, — говорит Митволь.
«Я понимаю, что я не чиновник Красноярского края»
Прокурор на суде заявил, что здоровье жены Митволя и хищение денег при строительстве метро — разные вещи. Представители потерпевшей стороны (Краевого транспортного управления) поддержали его позицию. Судья согласился и не стал приобщать заявления о покушении на жену и угрозах к материалам дела. А прокуратура запросила у суда для Митволя реальное лишение свободы.
— Учитывая в совокупности обстоятельства, характер, и повышенную общественную опасность совершенного тяжкого преступления, последствия, исходя из принципа справедливости и исправления подсудимого, ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Назначение наказания условно не будет соответствовать принципу восстановления социальной справедливости и цели исправления осужденного. С учетом изложенного прошу суд признать Митволя Олега Львовича виновным <...>, назначить ему наказание в виде
Митволь был явно не готов к такому повороту. После объявленного судьей часового перерыва он попросил отложить продолжение заседания на завтра, чтобы составить тезисы для своего выступления. Но судья отказал. Тогда Митволь попросил хотя бы
— Мы хотели бы более тщательно подготовиться к соответствующему выступлению и в том числе к последнему слову. Потому что, честно говоря, я был к этому не совсем готов по одной простой причине: ровно по тому же проекту в соседнем, Центральном районом суде рассматривается другое дело — чиновники на скамье подсудимых за тот же ущерб. Так вот, им прокуратура при минимальном сроке в 3 года попросила 3 года и 2 месяца, а мне при максимальном сроке в 5 лет, прокуратура попросила
Прокуратура высказала протест, и судья его поддержал, сказав Митволю, что на это у него был час и он злоупотребляет своим правом.
«Все мои денежные средства украдены»
Митволь признал на суде причиненный ущерб в полном объеме. Сторона защиты попросила оставить иски без рассмотрения в рамках уголовного дела, однако суд в очередной раз отказал.
— Попытки погашения ущерба предпринимались в рамках тех возможностей, которые я имел, будучи под ограничениями. Кроме того, все мои денежные средства, которые были не арестованы, украдены, — сказал проектировщик.
Митволь также попросил суд вернуть ему телефон и кредитную карточку Россельхозбанка во избежание очередной кражи денег. Прокуратура приняла просьбу и пообещала вернуть.
Судя по поведению Олега Львовича, он не ожидал, что его дело рассмотрят за один день, на заседании он пояснил, что из-за этого не подготовился. Источник, близкий к окружению Митволя, сообщил, что он думал, что будет минимум три судебных заседания.
Пока шел суд, старшая дочь Олега Митволя Алиса прокомментировала срок, который запросила прокуратура для ее отца. Свой комментарий она прислала красноярским журналистам.
— Интересно, что в соседнем суде судили [экс-министра транспорта Константина] Димитрова и при ущербе в
В прениях Митволь не участвовал. Аргументировал он это тем, что уголовно-процессуальное законодательство его адвокаты знают лучше. Подсудимый выступил только с последним словом.
Последнее слово со слезами
Олег Митволь не успел напечатать свою речь. Говорил «живьем», волнуясь и порой сбиваясь. В некоторых моментах его глаза становились влажными (дословную расшифровку его речи посмотрите по этой ссылке). Начал он с переживаний за семью.
— Есть действительно серьезные проблемы, связанные с семьей. Я пытался о них говорить, но в принципе они по большому счету государственное обвинение не интересовали. Могу действительно повторить еще раз, что у меня мать 86 лет, лежачий инвалид второй группы, она больше года меня не видела. С учетом запрошенного срока я буду надеяться, что я ее увижу. Дочка
Затем он говорил о деле. Полностью признав вину, он тем не менее утверждал, что никаких денег не получил.
— Да, я согласен с обвинением. В обвинении написано, что мы их растратили. Давайте я просто в трех словах скажу, куда мы их растратили. Мы растратили их вместе с генеральным директором (я акционер):
Затем он рассуждал о степени вины — его и других фигурантов дела. Митволь дал понять, что считает Лапшина, Димитрова и Мандрова виновными в неменьшей степени, чем он. По мнению подсудимого, ему хотят «щелкнуть по носу», потому что он москвич, а не красноярский чиновник. А в конце речи заявил, что знает о делах красноярских чиновников гораздо больше.
— Ваша честь, да, я знал, когда я начал бесшабашно давать показания на тогда еще руководителей Красноярского края, что мне это может выйти боком. Я вам даже скажу, что есть дела не только те, которые сегодня мы с вами озвучили, но и те, в которых фигурируют и другие, более высокопоставленные бывшие чиновники Красноярского края. Я считал, что самое главное — это истина, самое главное — это справедливость, самое главное — это быть честным. Честным достаточно быть хотя бы с собой <...>. У меня есть такое ощущение, что вы всё понимаете. На одном из судов судья в присутствии уважаемого представителя гособвинения сказала уникальную для меня фразу как для теоретического юриста: «Все всё понимают». Мы тоже всё понимаем, — сказал он.
Сразу после последнего слова Митволя судья отправился в совещательную комнату. А спустя два часа зачитал приговор — 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. С учетом того что Митволь около года провел в СИЗО и под домашним арестом, ему осталось отбыть 2 года 9 месяцев и 20 дней наказания
На бывшего политика в зале суда надели наручники. На вопрос, будет ли он обжаловать приговор, Олег Львович ответил: «Конечно, буду обжаловать». А когда репортер спросил Митволя, считает ли тот себя мошенником, он пожал плечами. После чего его погрузили в автозак вместе с другими заключенными.
Все материалы об уголовном деле о хищении на строительстве красноярского метро можно прочитать здесь.