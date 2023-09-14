Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя отправили в колонию за мошенничество

На суде Митволь рассказал и о своих предположениях о том, кто мог угрожать членам его семьи. Он намекнул, что, по его мнению, это могут быть члены банды, которая украла деньги с его счетов. По его словам, в СИЗО он становился жертвой таких преступлений четырежды. Вторая версия — экс-руководство края, против которых он дал показания. Митволь заявил, что просил госзащиту, как только рассказал следствию про экс-премьера Юрия Лапшина. В этом ему отказали.