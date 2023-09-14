Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя отправили в колонию за мошенничество

Железнодорожный суд Красноярска вынес приговор экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей при корректировке проекта красноярского метротрама и отправили в колонию общего режима на 4,5 года. Об этом сообщают корреспонденты NGS24.RU.
В суде прокурор требовал отправить Митволя в колонию общего режима на четыре года и девять месяцев, а также оштрафовать на 400 тысяч рублей. Кроме того, чиновнику хотели сохранить арест и взыскать с него 772 миллиона рублей.
Во время заседания Митволь признал свою вину. Он заявлял, что его семье угрожали, на супругу покушались дважды, а дочь находится под защитой Интерпола с тех пор, как его перевели под домашний арест. Экс-проектировщик красноярской подземки жаловался и на ухудшение своего здоровья за то время, пока он провел в СИЗО: у него якобы появилась опухоль, усилилась гипертония, ухудшилось зрение.
На суде Митволь рассказал и о своих предположениях о том, кто мог угрожать членам его семьи. Он намекнул, что, по его мнению, это могут быть члены банды, которая украла деньги с его счетов. По его словам, в СИЗО он становился жертвой таких преступлений четырежды. Вторая версия — экс-руководство края, против которых он дал показания. Митволь заявил, что просил госзащиту, как только рассказал следствию про экс-премьера Юрия Лапшина. В этом ему отказали.
Наконец, Митволь заявил, что за год у него появилось много врагов, так как он помог следствию по восьми уголовным делам, а не только по «всей этой истории» — то есть, по хищению денег на проектирование метро. По словам Митволя, результаты по остальным уголовным делам будут «не менее громкими». По данным NGS24.RU, одно из этих дел может быть связано с работой «Красноярскнефтепродукта».
По данным следствия, в сентябре 2019 года красноярское Краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») на инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Олег Митволь с 2018 года является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа». По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн рублей.
Экс-замруководителя Росприроднадзора задержали во Внуково 8 июня при попытке улететь в Дубай. Его перевезли в Красноярск и арестовали на месяц. Митволя задерживали сотрудники ФСБ, из Внуково его сопроводили в Красноярск, где суд отправил подозреваемого под арест на один месяц.
Мы рассказывали, кто такой Олег Митволь и как он связан с красноярской подземкой. Наши коллеги из NGS24.RU следят за ходом судебного заседания в режиме онлайн.