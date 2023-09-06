Пытаются забрать долги: новосибирцам звонят мошенники — они представляются сотрудниками суда

Новосибирцам звонят мнимые сотрудники управления судебного департамента области. В пресс-службе судов общей юрисдикции заявили, что это мошенники.
Как объяснили в пресс-службе, жителям Новосибирска и области стали чаще звонить мошенники, которые представляются сотрудниками управления судебного департамента области. Они, по данным суда, похищают деньги у потерпевших.
— Доводим до вашего сведения, что в компетенцию управления судебного департамента в Новосибирской области не входит возврат долгов по кредитам и исполнение судебных решений по взысканию денежных средств с должника, — говорится в сообщении.
Всех кому позвонили мошенники от имени сотрудников Управления, просят сообщать в органы полиции.
Недавно НГС писал о том, что деньги новосибирцев начали похищать через звонки по WhatsApp.