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СрочноНовосибирцев предупредили о звонках мошенников
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Пытаются забрать долги: новосибирцам звонят мошенники — они представляются сотрудниками суда

Об этом предупредили в Управлении судебного департамента

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Жителей просят сообщать о звонках мошенников в полицию

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Новосибирцам звонят мнимые сотрудники управления судебного департамента области. В пресс-службе судов общей юрисдикции заявили, что это мошенники.

Как объяснили в пресс-службе, жителям Новосибирска и области стали чаще звонить мошенники, которые представляются сотрудниками управления судебного департамента области. Они, по данным суда, похищают деньги у потерпевших.

— Доводим до вашего сведения, что в компетенцию управления судебного департамента в Новосибирской области не входит возврат долгов по кредитам и исполнение судебных решений по взысканию денежных средств с должника, — говорится в сообщении.

Всех кому позвонили мошенники от имени сотрудников Управления, просят сообщать в органы полиции.

Недавно НГС писал о том, что деньги новосибирцев начали похищать через звонки по WhatsApp.

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