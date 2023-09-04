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Бастрыкин заинтересовался лесом Академгородка — жители заявили, что деревья незаконно вырубают

В выходные местные жители вышли на пикеты

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Лес в Академгородке часто вызывает споры

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Глава СК России поставил на контроль ход и результаты проверки, которую организовали после сообщений о вырубке леса в Академгородке.

— В социальных медиа сообщается, что жители одного из районов города Новосибирска пытаются предотвратить, по их мнению, незаконную вырубку деревьев. Граждане отмечают, что участки зеленого района выводят из лесного фонда и отдают под застройку с последующей вырубкой, и обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на данную проблему, — отметили в пресс-службе СК по России.

СК России по Новосибирской области начал проверку. Председатель СК России поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах проверки.

Вчера, 3 сентября, в Академгородке прошли пикеты, связанные с вырубкой леса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia. Жители требуют прекратить выводить участки из лесного фонда и отдавать их под застройку. Как добавил Mash, недавно в Академгородке во время благоустройства повредили несколько деревьев и они упали на дорогу.

В начале августа ответственные ведомства рассказали, почему в Новосибирске не могут снести незаконную дамбу у жилмассива «Европейский берег».

ЛесАкадемгородокБастрыкинПикет
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