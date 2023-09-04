Бастрыкин заинтересовался лесом Академгородка — жители заявили, что деревья незаконно вырубают

Глава СК России поставил на контроль ход и результаты проверки, которую организовали после сообщений о вырубке леса в Академгородке.
— В социальных медиа сообщается, что жители одного из районов города Новосибирска пытаются предотвратить, по их мнению, незаконную вырубку деревьев. Граждане отмечают, что участки зеленого района выводят из лесного фонда и отдают под застройку с последующей вырубкой, и обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на данную проблему, — отметили в пресс-службе СК по России.
СК России по Новосибирской области начал проверку. Председатель СК России поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах проверки.
Вчера, 3 сентября, в Академгородке прошли пикеты, связанные с вырубкой леса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia. Жители требуют прекратить выводить участки из лесного фонда и отдавать их под застройку. Как добавил Mash, недавно в Академгородке во время благоустройства повредили несколько деревьев и они упали на дорогу.
В начале августа ответственные ведомства рассказали, почему в Новосибирске не могут снести незаконную дамбу у жилмассива «Европейский берег».