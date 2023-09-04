Бастрыкин заинтересовался лесом Академгородка — жители заявили, что деревья незаконно вырубают

Глава СК России поставил на контроль ход и результаты проверки, которую организовали после сообщений о вырубке леса в Академгородке.

— В социальных медиа сообщается, что жители одного из районов города Новосибирска пытаются предотвратить, по их мнению, незаконную вырубку деревьев. Граждане отмечают, что участки зеленого района выводят из лесного фонда и отдают под застройку с последующей вырубкой, и обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на данную проблему, — отметили в пресс-службе СК по России.