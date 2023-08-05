«Бесхозяйный объект»: почему в Новосибирске не сносят незаконную дамбу у «Евроберега»

Ответственные ведомства рассказали, почему в Новосибирске не могут снести незаконную дамбу у жилмассива «Европейский берег». Прокуратура потребовала это сделать в апреле 2023 года, но пока иск не рассмотрели.
Сейчас в Центральном районном суде находится дело по иску межрайонного природоохранного прокурора к Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области и Верхне-Обскому БВУ. Он просит признать незаконным бездействие, которое выразилось в непринятии мер по охране реки Оби, освобождению ее от самовольно возведенных объектов и приведению земельных участков в пригодное для использования состояние. Меры нужно принять до 31 декабря 2023 года.
Заседание должно было состояться летом, но его перенесли на 12 сентября. Журналист НГС спросил, почему заседание перенесли, а дамбу всё еще не снесли, а также кто именно будет за это ответственным.
В Верхне-Обском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов ответили, что участок находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, а значит, за ликвидацию дамбы будет отвечать оно, если так решит суд.
В пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что в январе 2023 года состоялось совещание по этому вопросу. На нем решили провести гидрологические исследования протоки, отделяющей остров Высокий от правого берега реки Оби, на предмет расчистки русла и обустройства канала. Эти исследования должны были провести при установлении теплой температуры воздуха.
В пресс-центре добавили, что этот вопрос находится на контроле департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Что говорят в Минприроды
В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области журналисту НГС на запрос ответили следующее:
— Незаконное сооружение, расположенное в Новосибирске, является бесхозяйным объектом транспортного сообщения (автомобильная дорога), состоящим из дорожной насыпи с водопропускными сооружениями, построенным на искусственно созданном земельном участке в акватории реки Оби.
Прокуратура подавала заявление в Центральный районный суд Новосибирска о сносе этого сооружения. Заседание перенесли с лета на 12 сентября из-за Кодекса административного судопроизводства РФ.
— Зарастание участков реки, в том числе выше дамбы, является естественным процессом в периоды маловодья и межени, — уверены в министерстве.
В ведомстве добавили, что полномочия по осуществлению федерального государственного экологического надзора в отношении Оби осуществляет Росприроднадзор и его территориальные органы. А министерство не располагает результатами проверок.
Ранее мы рассказывали о том, что река Плющиха возле «Евроберега» в Новосибирске снова заболачивается.