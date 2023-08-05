«Бесхозяйный объект»: почему в Новосибирске не сносят незаконную дамбу у «Евроберега»

В ведомстве добавили, что полномочия по осуществлению федерального государственного экологического надзора в отношении Оби осуществляет Росприроднадзор и его территориальные органы. А министерство не располагает результатами проверок.

Ранее мы рассказывали о том, что река Плющиха возле «Евроберега» в Новосибирске снова заболачивается.