Новосибирцы попросили Путина спасти реку, потому что устали ждать помощи местных властей — смотрим впечатляющие фото бедствия

В этом письме говорится о том, что острова, зеленые уголки в черте города, привлекают тех, кто хочет заполучить подобные участки в частную собственность или долгосрочную аренду, и что до конца непонятно, что и кому принадлежит.



— Так, некая компания «Регион Н» (хотя эти люди за это время могли несколько раз сменить название) возвела самовольно дамбу на острове Высокий, перекрыв доступ воды из реки Ини к реке Плющихе. У застройщика этой незаконной конструкции свои интересы на острове Высокий. По некоторым данным, они собираются возводить на острове то дом отдыха, то лодочную станцию, то отель, аквапарк, яхт-клуб, а в итоге там находятся несколько деревянных беседок, которые сдают в аренду отдыхающим. Никаких действий по облагораживанию острова там не ведется, — утверждается в обращении, но кому на самом деле принадлежит дамба, неизвестно.