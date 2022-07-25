Новосибирцы попросили Путина спасти реку, потому что устали ждать помощи местных властей — смотрим впечатляющие фото бедствия
Дамба на остров привела к серьезной экологической проблеме
Жители микрорайона «Европейский берег» собирают подписи под письмом президенту страны с просьбой помочь спасти реку, возле которой они живут. Кто-то специально покупал квартиру с видом на реку за более высокую цену, но теперь вода в ней высохла, а русло начинает активно зарастать. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, почему так происходит и причем здесь скандальный остров, где давно хотят что-нибудь построить. Подробности — в нашем материале.
Чего хотят жители «Европейского берега»
— Мы, жители микрорайона «Европейский берег», обращаемся к администрации президента РФ с экологической проблемой, которая наносит удар не только нашему району, но и всему городу Новосибирску. Помогите нам спасти участок реки Плющихи, который находится на берегу слияния двух малых рек — Ини и Плющихи — и реки Оби. Местные власти, надзорные органы, а также ответственные должностные лица не могут или не хотят решить возникшую проблему уже много лет, — так начинается обращение жителей микрорайона «Европейский берег», под которым они собирают подписи (документ имеется в распоряжении редакции).
В этом письме говорится о том, что острова, зеленые уголки в черте города, привлекают тех, кто хочет заполучить подобные участки в частную собственность или долгосрочную аренду, и что до конца непонятно, что и кому принадлежит.
— Так, некая компания «Регион Н» (хотя эти люди за это время могли несколько раз сменить название) возвела самовольно дамбу на острове Высокий, перекрыв доступ воды из реки Ини к реке Плющихе. У застройщика этой незаконной конструкции свои интересы на острове Высокий. По некоторым данным, они собираются возводить на острове то дом отдыха, то лодочную станцию, то отель, аквапарк, яхт-клуб, а в итоге там находятся несколько деревянных беседок, которые сдают в аренду отдыхающим. Никаких действий по облагораживанию острова там не ведется, — утверждается в обращении, но кому на самом деле принадлежит дамба, неизвестно.
Авторы письма добавляют, что если и есть законные основания для застройки острова, то к нему нужно построить нормальный мост с опорами и не ограничивать поток воды:
— Построенная самовольно дамба каждый год приводит к экологическому бедствию в данном районе. Из-за падения уровня воды река Плющиха к середине лета пересыхает окончательно. Идет заиливание дна реки и заболачивание. Из-за этого страдает экология, животный мир и растительность. Увеличивается количество насекомых в болотистых местах, скапливается мусор. Очень просим вас оказать содействие в нашей борьбе за живой уголок природы, раз ответственные должностные лица бездействуют.
Они просят проконтролировать исполнение обязанностей должностными лицами и не хотят получить «очередную отписку»:
— Требуем, чтобы незаконный застройщик не только снес дамбу, но также устранил нанесенный им за эти годы ущерб природе, вычистил дно реки Плющихи.
В этом письме они также вспоминают, как мэр города не знал, что остров возле жилмассива не принадлежит властям.
Одна из жительниц микрорайона, которая подписала это обращение, Лия Меньшенина, говорит, что проблема усугубляется с каждым годом:
— У меня окна выходят на это болото. Мне прекрасно видно и остров, и эту дорогу, за которой начинается вода. Дамба останавливает воду, поэтому у нас здесь образуется грязь. В 2021 году заиливание началось в августе, а в этом году уже в середине июля у нас такая плачевная картина.
Правда ли, что мэр не знал, кому принадлежит остров
В 2020 году мы писали о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть удивился, что остров Высокий под Бугринским мостом, расположенный возле микрорайона «Европейский берег» и стоящий не менее 500 миллионов, не принадлежит власти. Об этом факте он узнал во время экскурсии по набережной микрорайона. Уже тогда представитель застройщика «Брусника», которой принадлежит «Европейский берег», сказал мэру о проблеме с дамбой. Она заилились и портит воду в протоке.
По данным ЕГРН, правообладателем земли мэрия действительно не является, но остров передан не в собственность, а в аренду — договор, согласно выписке, заключен с компанией «Альфа» в 2018 году. Компания в равных долях принадлежит Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк, открывшим в Новосибирске универмаг LUKSE. Они собирались построить на Высоком гостиницу и яхт-клуб.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Альфа» существует с 2007 года. Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк имеют по 50% в этой компании с 2019 года, ранее в разные периоды среди учредителей и участников также числились Артур Кутишенко, Андрей Воронов, Виктор Филиппов, Владимир Мартыненков, которые занимаются разными бизнесами, в том числе в сфере строительства. Баланс компании на конец 2021 года — 56,8 миллиона. Сведений о выручке и прибыли «Альфы» в системе «Контур.Фокус» нет.
Что говорят власти
В Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска журналисту НГС объяснили, что остров Высокий расположен в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, улицы Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.
Там есть: зона планируемого размещения объектов капитального строительства — отдыха и оздоровления; территория общего пользования — парки, скверы, бульвары и иные озелененные территории общего пользования; природная зона.
— Положениями проекта планировки предусмотрена улично-дорожная связь островной территории с устройством мостов с выездом на улицу Владимира Заровного и дамбу Бугринского моста. В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 54:35:081005:3 (часть острова Высокий) передан по договору аренды земельного участка на территории Новосибирска от 4 мая 2018 года ООО «Альфа», — уточнили журналисту НГС в мэрии.
На основании решения комиссии был изменен вид разрешенного использования этого земельного участка — там можно строить гостиницы и яхт-клубы.
Кому принадлежит дамба и когда она появилась
— Дамба расположена в границах береговой линии (граница водного объекта) реки Оби, которая приказом Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 2020 года внесена в Единый государственный реестр недвижимости. В соответствии со статьей 8 Водного кодекса водные объекты находятся в собственности РФ, — ответил Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на вопрос журналиста НГС о том, кому именно принадлежит дамба.
В администрации Октябрьского района Новосибирска уточнили, что дамба (плотина) в районе Бугринского моста (остров Высокий) возведена в зимний период 2011–2012 годов одной из организаций, привлеченных для строительства Бугринского моста через реку Обь. Какой именно — не уточняется.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии провели совещание, а потом и обследовали дамбу. Чтобы оценить ее влияние на экологическую обстановку в районе Бугринского моста администрация Октябрьского района направила письма в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», добавили в мэрии.
Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ответ на эти письма сообщило, что для проведения оценки влияния плотины на экологическую обстановку нужно сделать комплекс гидрологических работ, а также гидрохимический анализ проб воды.
— Решение вопроса о принятии в муниципальную собственность или о демонтаже указанного сооружения будет принято после получения необходимого заключения об оценке влияния дамбы на экологическую обстановку в районе Бугринского моста, а также после рассмотрения вопроса с застройщиком (ООО «Альфа») о возможности демонтажа дамбы при строительстве мостового перехода на остров Высокий, — заверили в пресс-центре мэрии.
Но когда это будет сделано, не уточнили.
Что говорит застройщик
— Мы намерены пробовать понизить трубы, через которые течет река сквозь дамбу. В теории это должно немного помочь. Начать работы планируем в начале зимы, когда протока обмельчает и замерзнет, — заверили журналиста НГС в пресс-службе «Брусники».
По их информации, дамба находится в ведомстве ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей».
Что говорит администрация Обского бассейна
Администрация Обского бассейна внутренних водных путей ответила журналисту НГС, что в 2014 году она согласовала проектную документацию «Строительство временных автомобильных проездов к зоне рекреации в островной части со стороны правого берега на реке Обь» на основании обращения ООО «РосИнсталПроект» и представленной документации. Техническое задание было от ООО «Техно-Спорт».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «РосИнсталПроект» существует с 2007 года. Выручка на конец 2021 года — 535 миллионов, чистая прибыль — 83,8 миллиона рублей. Компания преимущественно занимается строительством дорог и мостов. ООО «Техно-Спорт» образовано в 2007 году. Баланс компании на конец 2021 года — 10,8 миллиона рублей, данных о выручке и прибыли в «Контур.Фокусе» нет. 100% компании принадлежит Артуру Кутишенко.
— Документация рассматривалась с точки зрения безопасности судоходства, были выставлены условия, в том числе: на основании п. 1 ст. 9 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ строительство, эксплуатацию сооружений (автомобильных проездов, трассы) и производство дноуглубительных работ согласовать с ФБУ «Администрация Обского БВП», — сообщили в администрации Обского бассейна.
Но до настоящего времени строительство и эксплуатация сооружений с ними не согласована: не было обращения.
— ФБУ «Администрация Обского БВП» не осуществляет контроль над проведением строительства и эксплуатации сооружений в связи с отсутствием данных полномочий у учреждения. Иной информацией о владельце данного объекта, проблемах, возникающих из-за его возведения, и путях решений не располагаем, — резюмировали в администрации Обского бассейна.
И дополнительно сообщили, что снижение уровней воды в реке Оби и устьевой части реки Ини, являющейся притоком реки Оби, в 2022 году связано со сложной гидрологической ситуацией — маловодьем в бассейне Оби.
Напомним, что в 2014 году прокуратура Новосибирска требовала от мэрии снести незаконную дамбу, но этого не произошло.
Ранее мы рассказывали о том, как скандальный остров в Морозово пытаются отобрать у элиты — как там живут после сноса дамбы.