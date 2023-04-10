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Прокуратура потребовала снести незаконную дамбу у Европейского берега в Новосибирске

Дамба располагается у острова Высокий рядом с Бугринским мостом

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Местные жители неоднократно обращали внимание на то, что дамба отравляет им жизнь

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В Центральный районный суд Новосибирска поступил иск межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Цуканова, который потребовал сноса незаконной дамбы рядом с Бугринским мостом. Неподалеку располагается микрорайон «Европейский Берег». Ответчиком значится региональное Министерство природы и Верхне-Обское бассейновое водное управление.

— Установлено, что в русле реки Обь без разрешительных документов возведено сооружение, расположенное на землях водного фонда, длиной около 95 метров и шириной от 5 до 8 метров, представляющее собой грунтовую насыть, в «теле» которой имеется две водопропускные трубы диаметром 200 мм, — сообщили НГС в прокуратуре региона.

По мнению специалистов Росрыболовства, дамба негативно влияет на гидрологическое состояние участка водоема, его осушение и вымирание приводят к сокращению и утрате площади для воспроизводства и нагула рыб

По мнению специалистов Росрыболовства, дамба негативно влияет на гидрологическое состояние участка водоема, его осушение и вымирание приводят к сокращению и утрате площади для воспроизводства и нагула рыб

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В своем иске природоохранный прокурор обратил внимание, что дамба изменила дно и берег водного объекта, а это прямое нарушение Водного кодекса РФ. При этом собственник сооружения неизвестен, дамба никак не оформлялась.

Еще в августе 2022 года к «Европейскому Берегу» выезжали сотрудники семи ведомств. Жители рассказали о том, что ситуация ухудшается с каждым днем из-за незаконно построенной дамбы.

Самовольное строительствоЭкологияПриродоохранная прокуратура
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