Прокуратура потребовала снести незаконную дамбу у Европейского берега в Новосибирске

В Центральный районный суд Новосибирска поступил иск межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Цуканова, который потребовал сноса незаконной дамбы рядом с Бугринским мостом. Неподалеку располагается микрорайон «Европейский Берег». Ответчиком значится региональное Министерство природы и Верхне-Обское бассейновое водное управление.
— Установлено, что в русле реки Обь без разрешительных документов возведено сооружение, расположенное на землях водного фонда, длиной около 95 метров и шириной от 5 до 8 метров, представляющее собой грунтовую насыть, в «теле» которой имеется две водопропускные трубы диаметром
В своем иске природоохранный прокурор обратил внимание, что дамба изменила дно и берег водного объекта, а это прямое нарушение Водного кодекса РФ. При этом собственник сооружения неизвестен, дамба никак не оформлялась.
Еще в августе 2022 года к «Европейскому Берегу» выезжали сотрудники семи ведомств. Жители рассказали о том, что ситуация ухудшается с каждым днем из-за незаконно построенной дамбы.