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Фоторепортаж

Зелень вместо воды: как сейчас выглядит высохшая река возле «Европейского берега» — смотрим 9 грустных фото

Накануне на место выезжали сотрудники семи ведомств

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Там, где раньше было дно реки, теперь растет трава

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В Новосибирске, возле микрорайона «Европейский берег», высыхает река — ситуация ухудшается с каждым днем из-за незаконно построенной много лет назад дамбы, которую никто не убирает. Показываем, как сейчас выглядит это место.

Река уменьшилась раз в 10

Река уменьшилась раз в 10

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В июле 2022 года новосибирцы просили Владимира Путина спасти высыхающую реку и предотвратить экологическую катастрофу, потому что устали ждать помощи от местных властей. После публикации НГС по этой теме прокуратура Новосибирской области решила организовать дополнительную проверку.

— В январе 2022 года в связи с длительным бездействием Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, выражающимся в непринятии мер, направленных на сохранение и восстановление водного объекта, прокуратурой области заместителю губернатора области внесено представление. В настоящее время прокуратурой области организованы дополнительные проверочные мероприятия, — ответили журналисту НГС в прокуратуре Новосибирской области в начале августа.

НГС отправил в Минприроды НСО запрос по ситуации.

В некоторых местах скапливается мусор и деревья

В некоторых местах скапливается мусор и деревья

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В прокуратуре Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что 22 августа ее сотрудники совместно со специалистами ГУ МЧС России по НСО, Сибирского управления Ростехнадзора, Межрегионального управления Росприроднадзора по СФО, Минприроды НСО, ФГБУ Западно-Сибирского УКМС, Верхнеобского рыболовства выезжали на место. О результатах станет известно позже.

Узкая полоска реки остается уже за «Европейским берегом», недалеко от банного комплекса «Сибирский характер»

Узкая полоска реки остается уже за «Европейским берегом», недалеко от банного комплекса «Сибирский характер»

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Жители микрорайона, которые подписывали письмо президенту, по-прежнему переживают, что река скоро высохнет окончательно и заилится.

Дамбу новосибирская прокуратура требовала снести еще в 2014 году, но этого не произошло

Дамбу новосибирская прокуратура требовала снести еще в 2014 году, но этого не произошло

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После публикации НГС прокуратура заявила о дополнительной проверке

После публикации НГС прокуратура заявила о дополнительной проверке

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Там, где раньше была река, теперь жгут костры

Там, где раньше была река, теперь жгут костры

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Рядом расположен остров Высокий

Рядом расположен остров Высокий

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Дамба возведена в зимний период 2011–2012 годов одной из организаций, привлеченных для строительства Бугринского моста через реку Обь, но какой, администрация Октябрьского района не уточняет

Дамба возведена в зимний период 2011–2012 годов одной из организаций, привлеченных для строительства Бугринского моста через реку Обь, но какой, администрация Октябрьского района не уточняет

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Ранее мы рассказывали, кому принадлежит остров Высокий и кто мог отвечать за эту дамбу в Новосибирске.

Европейский берегДамбаПрокуратура
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