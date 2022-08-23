Зелень вместо воды: как сейчас выглядит высохшая река возле «Европейского берега» — смотрим 9 грустных фото

В июле 2022 года новосибирцы просили Владимира Путина спасти высыхающую реку и предотвратить экологическую катастрофу, потому что устали ждать помощи от местных властей. После публикации НГС по этой теме прокуратура Новосибирской области решила организовать дополнительную проверку.



— В январе 2022 года в связи с длительным бездействием Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, выражающимся в непринятии мер, направленных на сохранение и восстановление водного объекта, прокуратурой области заместителю губернатора области внесено представление. В настоящее время прокуратурой области организованы дополнительные проверочные мероприятия, — ответили журналисту НГС в прокуратуре Новосибирской области в начале августа.