Зелень вместо воды: как сейчас выглядит высохшая река возле «Европейского берега» — смотрим 9 грустных фото
Накануне на место выезжали сотрудники семи ведомств
В Новосибирске, возле микрорайона «Европейский берег», высыхает река — ситуация ухудшается с каждым днем из-за незаконно построенной много лет назад дамбы, которую никто не убирает. Показываем, как сейчас выглядит это место.
В июле 2022 года новосибирцы просили Владимира Путина спасти высыхающую реку и предотвратить экологическую катастрофу, потому что устали ждать помощи от местных властей. После публикации НГС по этой теме прокуратура Новосибирской области решила организовать дополнительную проверку.
— В январе 2022 года в связи с длительным бездействием Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, выражающимся в непринятии мер, направленных на сохранение и восстановление водного объекта, прокуратурой области заместителю губернатора области внесено представление. В настоящее время прокуратурой области организованы дополнительные проверочные мероприятия, — ответили журналисту НГС в прокуратуре Новосибирской области в начале августа.
НГС отправил в Минприроды НСО запрос по ситуации.
В прокуратуре Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что 22 августа ее сотрудники совместно со специалистами ГУ МЧС России по НСО, Сибирского управления Ростехнадзора, Межрегионального управления Росприроднадзора по СФО, Минприроды НСО, ФГБУ Западно-Сибирского УКМС, Верхнеобского рыболовства выезжали на место. О результатах станет известно позже.
Жители микрорайона, которые подписывали письмо президенту, по-прежнему переживают, что река скоро высохнет окончательно и заилится.
Ранее мы рассказывали, кому принадлежит остров Высокий и кто мог отвечать за эту дамбу в Новосибирске.