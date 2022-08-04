Незаконную дамбу на «Европейском берегу» повторно проверят после публикации НГС
Из-за сооружения высыхает река Плющиха — спасти ее жители микрорайона просили Путина
Прокуратура Новосибирской области организовала дополнительную проверку незаконно построенной дамбы возле микрорайона «Европейский берег» после публикации НГС. В ней мы рассказывали, что новосибирцы устали ждать помощи местных властей в этом вопросе и попросили Путина спасти реку.
— В январе 2022 года в связи с длительным бездействием Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, выражающимся в непринятии мер, направленных на сохранение и восстановление водного объекта, прокуратурой области заместителю губернатора области внесено представление. В настоящее время прокуратурой области организованы дополнительные проверочные мероприятия, — ответили журналисту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Для устранения выявленных нарушений областным Министерством природных ресурсов и экологии принимаются меры по получению денежных средств из федерального бюджета. Они нужны для ликвидации самовольного строения, пояснили в прокуратуре.
Напомним, незаконно построенная в 2011-2012 году дамба со временем привела к тому, что река Плющиха заиливается и высыхает. В 2014 году прокуратура Новосибирска уже требовала от мэрии снести незаконную дамбу, но этого не произошло.
Мы рассказывали, кто и когда построил эту дамбу, а также почему мэр Новосибирска не знал, кому принадлежит остров, к которому она ведет.