Незаконную дамбу на «Европейском берегу» повторно проверят после публикации НГС

Прокуратура Новосибирской области организовала дополнительную проверку незаконно построенной дамбы возле микрорайона «Европейский берег» после публикации НГС. В ней мы рассказывали, что новосибирцы устали ждать помощи местных властей в этом вопросе и попросили Путина спасти реку.



— В январе 2022 года в связи с длительным бездействием Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, выражающимся в непринятии мер, направленных на сохранение и восстановление водного объекта, прокуратурой области заместителю губернатора области внесено представление. В настоящее время прокуратурой области организованы дополнительные проверочные мероприятия, — ответили журналисту НГС в прокуратуре Новосибирской области.