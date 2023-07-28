«Обещали снести незаконную дамбу — и тишина»: река Плющиха возле нового жилмассива в Новосибирске снова заболачивается

Река Плющиха возле жилмассива «Европейский берег» в Новосибирске начала заболачиваться: этот процесс ранее связали с незаконной дамбой. Объект решили снести, в апреле прокуратура обратилась в суд с иском к природоохранным ведомствам.
О проблеме жители «Европейского берега» говорили и год назад, сейчас ситуация вновь усугубилась.
— Река возле жилмассива снова заболачивается, зарастает травой. Начиналось всё вдалеке, теперь уже близко к домам. Обещали же снести незаконную дамбу — и тишина. В чате жители обсуждают, что судебное заседание затягивается, переносится. Должно было пройти летом, а будет только осенью, — рассказала журналисту НГС читательница Елена.
Другая жительница «Европейского берега» Татьяна переживает, что незаконную дамбу не снесут, как было ранее, и река всё же высохнет.
Напомним, что в 2022 году новосибирцы просили президента России спасти высыхающую реку и предотвратить экологическую катастрофу, потому что устали ждать помощи от местных властей. Ситуация ухудшалась с каждым днем, и на некоторых участках река была уже сухой.
После публикации НГС по этой теме прокуратура Новосибирской области решила организовать дополнительную проверку.
В апреле 2023 года прокуратура потребовала снести незаконную дамбу. Но в 2014 году прокуратура тоже требовала снести эту дамбу, но ничего не произошло.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области журналисту НГС ответили, что 7 апреля 2023 года направили в Центральный районный суд Новосибирска административное исковое заявление о ликвидации дамбы, устранении нарушений законодательства в сфере охраны водного объекта к Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области и Верхне-Обскому Бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов.
На данный момент оно не рассмотрено. Журналист НГС также направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура внесла представление мэру Новосибирска за выбоины в асфальте.