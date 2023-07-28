«Обещали снести незаконную дамбу — и тишина»: река Плющиха возле нового жилмассива в Новосибирске снова заболачивается

О проблеме жители «Европейского берега» говорили и год назад, сейчас ситуация вновь усугубилась.



— Река возле жилмассива снова заболачивается, зарастает травой. Начиналось всё вдалеке, теперь уже близко к домам. Обещали же снести незаконную дамбу — и тишина. В чате жители обсуждают, что судебное заседание затягивается, переносится. Должно было пройти летом, а будет только осенью, — рассказала журналисту НГС читательница Елена.