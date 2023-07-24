Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска за выбоины в асфальте

Прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за нарушений в содержании дорог города. Они влияют на безопасность движения.
Сотрудники прокуратуры и ГИБДД обследовали улицы города. Они обнаружили нарушения в области безопасности дорожного движения.
— Выявлены повреждения и выбоины в асфальте, отсутствие тротуара и стационарного освещения проезжей части, отсутствие дорожных знаков и разметки, информационных световых секций и прочие нарушения, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Также после сильного дождя прокуратура обнаружила, что на некоторых участках ливневая канализация отсутствует или засорена.
— В связи с непринятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения и водоотведения на городских улицах прокурором города Новосибирска внесено представление мэру, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.
Надзорное ведомство не в первый раз выносит представление мэру Новосибирска. В апреле Анатолий Локоть и главы администраций получили за то, что в городе нарушаются правила благоустройства. Это приводит к недовольству граждан.