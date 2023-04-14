СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 81.68
eur 90.00
СрочноЖенщину сбили насмерть в центре города
Все новости
Все новости

За мусор, рекламу на столбах и разрытые дороги: мэр Новосибирска снова получил гневную бумагу из прокуратуры

Надзорное ведомство возмутил беспорядок в городе

114

Это второе представление мэру на этой неделе

Поделиться

Прокуратура Новосибирска вынесла представления мэру Анатолию Локтю и главам районных администраций за беспорядок на улицах города. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, власти плохо следят за соблюдением правил благоустройства.

По правилам благоустройства, в Новосибирске не должен находиться мусор на общественных территориях, снег и наледь должны вовремя убираться, реклама и надписи, нанесенные без разрешения, также надо убирать. Также в пресс-службе прокуратуры отметили, что земляные работы с разрытием дорог должны производиться вовремя и завершаться восстановлением повреждений.

Проверка показала, что администрация недостаточно хорошо контролирует наведение порядка в городе.

— Это крайне негативно сказывается на внешнем облике областного центра и вызывает обоснованное недовольство у граждан, — добавили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура Новосибирска проконтролирует исполнение актов.

На этой неделе прокурор вынес мэру Новосибирска представление из-за некачественного содержания и уборки улично-дорожной сети, а именно — ливневок.

По теме

УборкаМусорРекламаСнег
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter