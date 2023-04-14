За мусор, рекламу на столбах и разрытые дороги: мэр Новосибирска снова получил гневную бумагу из прокуратуры

Прокуратура Новосибирска вынесла представления мэру Анатолию Локтю и главам районных администраций за беспорядок на улицах города. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, власти плохо следят за соблюдением правил благоустройства.
По правилам благоустройства, в Новосибирске не должен находиться мусор на общественных территориях, снег и наледь должны вовремя убираться, реклама и надписи, нанесенные без разрешения, также надо убирать. Также в пресс-службе прокуратуры отметили, что земляные работы с разрытием дорог должны производиться вовремя и завершаться восстановлением повреждений.
Проверка показала, что администрация недостаточно хорошо контролирует наведение порядка в городе.
— Это крайне негативно сказывается на внешнем облике областного центра и вызывает обоснованное недовольство у граждан, — добавили в пресс-службе прокуратуры области.
Прокуратура Новосибирска проконтролирует исполнение актов.
На этой неделе прокурор вынес мэру Новосибирска представление из-за некачественного содержания и уборки улично-дорожной сети, а именно — ливневок.