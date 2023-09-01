Лил на мангал, попал на ребенка: сибиряк нечаянно поджег 5-летнего мальчика

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который поджег пятилетнего мальчика во время разведения огня. Ребенок получил 40% ожогов тела. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.
По данным ведомства, инцидент произошел 9 июля 2022 года, когда мужчина вместе с семьей отдыхал в селе Сорочий Лог Первомайского района.
— При приготовлении пищи стал обливать древесные угли в переносном мангале жидкостью для разведения огня. В результате неосторожных действий мужчины произошло воспламенение жидкости и попадание её на 5-летнего мальчика, находившегося поблизости, — пояснили следователи.
На сибиряка возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Также с него взыскали денежные средства в счет компенсации морального вреда.
Ранее четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли в пожаре в частном доме в Алтайском крае. Инцидент произошел в городе Змеиногорске.