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СрочноСибиряк нечаянно поджег 5-летнего мальчика
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Лил на мангал, попал на ребенка: сибиряк нечаянно поджег 5-летнего мальчика

Суд назначил наказание неосторожному мужчине

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Инцидент произошел в селе Сорочий Лог Первомайского района

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В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который поджег пятилетнего мальчика во время разведения огня. Ребенок получил 40% ожогов тела. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 июля 2022 года, когда мужчина вместе с семьей отдыхал в селе Сорочий Лог Первомайского района.

— При приготовлении пищи стал обливать древесные угли в переносном мангале жидкостью для разведения огня. В результате неосторожных действий мужчины произошло воспламенение жидкости и попадание её на 5-летнего мальчика, находившегося поблизости, — пояснили следователи.

На сибиряка возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Также с него взыскали денежные средства в счет компенсации морального вреда.

Ранее четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли в пожаре в частном доме в Алтайском крае. Инцидент произошел в городе Змеиногорске.

ОгоньРебенок получил ожогиАлтайский край
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