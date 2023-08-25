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Полицейские проверили несколько десятков мигрантов-таксистов в аэропорту Толмачево — видео

Двум людям назначили штрафы

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Транспортные полицейские проверили территорию у Толмачево

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Транспортная полиция провела рейды в аэропорту Толмачево, где проверила 30 иностранных граждан, которые работали в сфере такси. Мероприятие проводилось сотрудниками Управления на транспорте МВД по СФО вместе с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области.

Во время мероприятия полицейские выявили двух уроженцев Центральной Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Они работали, не имея на это патента.

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Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО

В отношении таксистов составлены протоколы по части 1 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Также одного из нелегальных мигрантов привлекли по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В настоящий момент решается вопрос о запрете въезда на территорию России 34-летнему иностранному гражданину.

После падения рубля в России произошел отток мигрантов. Корреспонденты поговорили с экспертами и узнали, что изменится, если иностранные граждане начнут уезжать из России.

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ТолмачевоМигрантыТаксиПолиция
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