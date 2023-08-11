«Услышал дикие крики». Почему 16-летний школьник зверски расправился со своей подругой

В ночь на 7 августа в Екатеринбурге произошло зверское убийство. В гостях у приятеля 16-летний школьник зарезал свою 17-летнюю подругу. Согласно основной версии правоохранителей, трагедия случилась на почве ревности. Сначала пара шумно выясняла отношения, а потом парень схватился за нож и вонзил его девушке в шею. Сейчас убийца находится в СИЗО, максимальный срок, который ему грозит, — десять лет колонии. Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно об этом убийстве.
Что произошло в квартире
Поздно вечером Артем привел Кристину (имена несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) в гости к своему однокласснику Филиппу. Артем живет по соседству, а его девушка приехала из центра. Они смотрели телевизор и выпивали, а потом у пары вспыхнул конфликт. Хозяин квартиры попытался вступиться за девушку, но Артем стал угрожать и ему.
— Он начал допрашивать ее, изменяет она ему или нет. Кричать, угрожать. Ответ его не удовлетворил, и он потом потащил девушку в ванную, заперся там с ней и стал избивать ее, — рассказал источник E1.RU.
Артем раздел Кристину, бил кулаками и всем, что было под рукой, топил в ванне, а в конце воткнул в шею девушки нож. При этом соседи говорят, что не слышали криков. Убив подругу, парень попытался заставить одноклассника помочь ему скрыть следы преступления, но тот уже написал сообщение родителям, а они вызвали в квартиру полицию. Правда, сделали это слишком поздно, девочку уже нельзя было спасти...
— Когда он услышал дикие крики Кристины, которую убивал его одноклассник, то написал родителям: «Артем сошел с ума» — и еще несколько тревожных сообщений. Он испугался, что его тоже могут убить, — рассказал наш собеседник.
Артем еще не знал, что в квартиру едет наряд полиции. Он вывел друга на улицу, чтобы купить мусорные мешки: тот хотел спрятать тело. Полицейские обнаружили раздетую и изуродованную девушку. На ней «не было живого места».
— По одной из отрабатываемых версий, причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска изъяли предполагаемое орудие преступления. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях и что конкретно могло стать причиной жуткого происшествия, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Что известно о школьнике
В крови у 16-летнего подростка обнаружили алкоголь и наркотики. О парне известно, что раньше он был кадетом, потом перевелся в обычную школу и стал неформальным лидером класса. Его отец живет в Волгоградской области, откуда Артем переехал в Екатеринбург вместе с мамой.
— О его пристрастиях к наркотикам знал весь район. Он этого и не скрывал. У него был телеграм-канал, не знаю, что с ним сейчас. Он там употреблял и показывал, — рассказал знакомый обвиняемого в зверском убийстве.
Знакомые Артема характеризуют его как агрессивного, дерзкого и физически крепкого парня, который легко может начать конфликт или драку на ровном месте. По словам друзей, школу парень почти не посещал, прогуливал уроки с приятелями. В конце 2022 года он познакомился с Кристиной.
После убийства Артем написал явку с повинной и во всем признался. На допросе был совершенно спокоен.
— Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением, что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса Артем не плакал. Жалел, но не ее, а себя, — рассказал E1.RU источник, близкий к силовым структурам.
8 августа в Железнодорожном районном суде подростка арестовали на два месяца. На судебный процесс пришла его мать. Женщина призналась, что ей нелегко, и от общения с журналистами отказалась.
Пока идет расследование уголовного дела, Артем будет находиться в колонии для несовершеннолетних.
Что известно о погибшей
Кристина тоже родом не из Екатеринбурга. До восьмого класса она жила и училась в Челябинске. По словам подруг, переехать ее заставила мама. Полгода назад девушка приезжала на день рождения одноклассницы и рассказывала о своем новом парне. Друзья не одобрили ее выбор, но она к ним не прислушалась.
— У нее были сложные отношения с семьей. Какое-то отторжение родственников. У нее очень добрая бабушка, она всё время переживала за внучку. Мама очень строгая и всегда пыталась ее контролировать, а та — от нее сбежать. В ту ночь она сбежала к своему парню назло маме, — рассказала подруга девушки. — Она знала про его увлечение наркотиками и еще говорила, что сама их распространяла некоторое время и употребляла тоже.
В Екатеринбурге девушка поступила в колледж, но, когда связалась с Артемом, стала прогуливать лекции. О ее отце друзья ничего не слышали.
9 августа Кристину похоронили в Челябинске. В последний путь девушку провожали только родные и несколько школьных подруг. Они не могли сдержать слезы, когда гроб опускали в землю.
Что грозит убийце
Расследование уголовного дела взял под особый контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Несмотря на жестокость убийства, максимум, что грозит подростку, — десять лет колонии. Екатеринбургский адвокат и бывший следователь Дмитрий Ушаков рассказал, почему Артему не могут назначить более строгое наказание.
— Поскольку убийце шестнадцать лет, то он уже достиг возраста уголовной ответственности и понесет ее. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) подразумевает от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Однако, раз ему еще нет восемнадцати, это будет неполная ответственность, — рассказал E1.RU адвокат.
По словам Дмитрия Ушакова, в случае обвинительного приговора Артема отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних, находящуюся в Кировграде.
— Сначала будет сидеть там, максимум до девятнадцати лет (в целях завершения образования), а потом его переведут во взрослую. Срок может быть и меньше десяти лет, если будет учитываться раскаяние, отсутствие судимостей, положительные характеристики. Также при вынесении приговора несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, а также влияние на него старших по возрасту лиц и другие смягчающие обстоятельства, — объяснил адвокат.
Мнение эксперта
Пока СК расследует уголовное дело, свою проверку организовала областная прокуратура. В ведомстве не уточнили, кого она коснется. Скорее всего, проверять будут работу педагогов школы, где учился подросток, и районной инспекции по делам несовершеннолетних. Мы разобрали трагедию с создателем и руководителем проекта «Молодежная служба безопасности» Леонидом Армером. Организация помогает правоохранителям пресекать преступления, связанные с оборотом наркотиков и психотропных веществ.
— Когда возникают подобные ситуации и начинают задаваться вопросом, кто виноват, ответить однозначно нельзя. Много кто виноват. Родители виноваты, окружающим было проще «забить», школа недосмотрела, хотя он там прогуливал, и всё прочее. С другой стороны, что они могли сделать? Ну, вызвали бы родителей, ну, поставили бы его на учет. Не факт, что при этом выяснилось бы, что он употреблял наркотики, — рассказал руководитель «Молодежной службы безопасности». — Если у ребенка к определенному возрасту не сформировался внутренний стержень, что вот есть моя жизнь, а наркотики в ней в принципе не должны появиться, то оградить его от этого крайне сложно.
Леонид Армер прокомментировал и поведение девушки, которая связалась с парнем, хотя знала, что он употребляет запрещенные вещества. Он считает, что строгое воспитание в семье могло повлиять на ее выбор.
— В ряде случаев я вижу, что гиперконтроль приводит к любым попыткам взрослеющего подростка отстоять что-то свое. Это может пойти в таком направлении — творю что хочу. Может пойти в направлении самоповреждений. И часто это приобретает рискованный или деструктивный аспект: я делаю то, что мне потенциально бы запретили, — подчеркивает Леонид Армер. — Подросток сам идет на это, потому что это единственное, что он может придумать для самовыражения. Причем не всегда это происходит осознанно.