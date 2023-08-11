«Услышал дикие крики». Почему 16-летний школьник зверски расправился со своей подругой

— Он начал допрашивать ее, изменяет она ему или нет. Кричать, угрожать. Ответ его не удовлетворил, и он потом потащил девушку в ванную, заперся там с ней и стал избивать ее, — рассказал источник E1.RU.



Артем раздел Кристину, бил кулаками и всем, что было под рукой, топил в ванне, а в конце воткнул в шею девушки нож. При этом соседи говорят, что не слышали криков. Убив подругу, парень попытался заставить одноклассника помочь ему скрыть следы преступления, но тот уже написал сообщение родителям, а они вызвали в квартиру полицию. Правда, сделали это слишком поздно, девочку уже нельзя было спасти...

