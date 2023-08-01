Челябинский маньяк, который 14 лет держал в плену секс-рабыню, оказался женат. О чём еще говорили в суде мать и сын Ческидовы

51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении, изнасилованиях девушки и убийстве еще одной жительницы Челябинска, на два месяца — до 30 сентября — отправили в следственный изолятор. Такое решение во вторник, 1 августа, принял Центральный районный суд. Об избрании меры пресечения фигуранту громкого дела и его матери наши коллеги из 74.RU рассказывали в режиме онлайн.
— Решение понятно? — несколько раз переспросил судья Ческидова.
Тот сначала, согнувшись, молчал, потом ответил:
— Понятно, понятно. Под стражей, два месяца срок.
Во время установления личности обвиняемого прозвучало, что он родился в 1972 году в поселке Смолино, в том самом, где совершены преступления, окончил 10 классов. Официально женат, брак зарегистрирован (с кем и когда, не уточняется. — Прим. ред.), детей нет, не трудоустроен. Ранее судим, но судимость погашена. Напомним, как сообщал 74.RU, в юности Ческидова привлекли к уголовной ответственности за разбой.
Судья спросил Ческидова, не против ли он того, что его интересы представляет адвокат по назначению.
— У меня нет денег оплатить, — ответил он.
Следователь ходатайствовал о том, чтобы закрыть заседание суда от прессы, потому что Ческидова в числе прочего обвиняют в преступлениях сексуального характера.
— Разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство, — сказал следователь СК.
Судья спросил, что думает об этом сам Владимир Ческидов.
— Нет, не возражаю, — ответил он.
Судья принял решение закрыть заседание, разрешив представителям СМИ поприсутствовать на оглашении решения. Когда обвиняемого вернули в зал заседания, его забросали вопросами. Он сначала молчал, потом заговорил.
— Ваша профессия — работайте, дальше продолжайте, — нехотя ответил Ческидов сразу всем. — Виноват? Наверное, да.
— А в чём виноват?
Этот вопрос Ческидов оставил без ответа.
— Девушку насиловал?
— Нет.
Тут вмешалась адвокат:
— Владимир Николаевич, на вопросы прессы не отвечаем!
Напомним, согласно материалам уголовного дела, девушке было 19 лет, когда в 2009 году она на автовокзале «Синегорье» познакомилась со своим похитителем. 37-летний челябинец предложил жертве вместе выпить, увез в поселок Смолино и 14 лет держал в плену, регулярно насилуя. Сбежать она смогла только в минувшие выходные, когда мужчина попал в психоневрологическую больницу. В погребе дома следователи обнаружили закопанными останки еще одной пленницы. В итоге Владимиру Ческидову предъявили обвинение в похищении человека, изнасилованиях и убийстве, а его матери Валентине — в похищении человека. 72-летней женщине тоже сегодня избрали меру пресечения как участнице похищения. Ее оставили на свободе.
О себе Валентина Андреевна Ческидова сообщила суду следующее: 72 года, родилась в Саткинском районе.
— Окончила саткинское училище, фельдшер я. Вдова. Муж умер 5 лет назад, — рассказала суду женщина. — Сын у меня один, ему 51. Ранее не судима.
Также в суде она заявила журналистам в ответ на вопрос о похищении:
— Катя жила по своей воле. У нас все двери раскрыты.
Сестра похищенной женщины вот что рассказала журналистам:
— Говорит: «Я была в рабстве». Она начала всё рассказывать. Что ее держал мужчина, привязывал ее, руки заклеивал, связывал, рот скотчем заклеивал. Она находилась там с мамой его, она за этой мамой ухаживала, — рассказала сестра сбежавшей из плена женщины. — Говорит, что мама хорошо относилась. Рассказывала, что постоянно у него был нож, видимо, шаг влево, шаг вправо — расстрел. Там была еще какая-то девушка. Он ее представил, что это была его жена. Но потом, не знаю, какой у них конфликт произошел, он ей прямо нож в голову всадил. И эта девочка начала звать на помощь, чтобы ей помогли. И он потом стоит с ножом и говорит: «Будешь себя так же вести — так же получишь». Он потом ее разрезал, Екатерина ему помогала. В бочонок какой-то останки, руки-ноги — и пошли, говорит, закапывать.
Почитайте подробный рассказ женщины, которая 10 лет дружила с матерью Владимира Ческидова и регулярно бывала у них в гостях. А вот что говорит сестра похищенной девушки. Всё о громком уголовном деле — в специальном разделе 74.RU.