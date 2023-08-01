Челябинский маньяк, который 14 лет держал в плену секс-рабыню, оказался женат. О чём еще говорили в суде мать и сын Ческидовы

— У меня нет денег оплатить, — ответил он.



Следователь ходатайствовал о том, чтобы закрыть заседание суда от прессы, потому что Ческидова в числе прочего обвиняют в преступлениях сексуального характера.



— Разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство, — сказал следователь СК.



Судья спросил, что думает об этом сам Владимир Ческидов.



— Нет, не возражаю, — ответил он.