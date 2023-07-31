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Два чиновника начислили себе премии за хорошую работу — сколько им пришлось вернуть

Суд встал на сторону прокуратуры Новосибирской области

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Чиновникам пришлось вернуть в бюджет 41 тысячу рублей

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Главы двух муниципальных образований Каргатского района незаконно выписали сами себе премии. Начисления были обнаружены при проверке прокуратурой.

— Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, незаконно полученные денежные средства взысканы в доход бюджетов муниципальных образований, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Чиновники вернули в бюджет 41 тысячу рублей.

В мае стало известно, что руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова увольняют с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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ПремияСудПрокуратура Новосибирской областиКоррупция
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