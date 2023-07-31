Два чиновника начислили себе премии за хорошую работу — сколько им пришлось вернуть

Главы двух муниципальных образований Каргатского района незаконно выписали сами себе премии. Начисления были обнаружены при проверке прокуратурой.
— Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, незаконно полученные денежные средства взысканы в доход бюджетов муниципальных образований, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Чиновники вернули в бюджет 41 тысячу рублей.
В мае стало известно, что руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова увольняют с формулировкой «в связи с утратой доверия».