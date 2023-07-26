«Она через ту лесополосу не пошла бы точно»: всё, что известно об убийстве 16-летней девочки в Красноярском крае

По лесополосе вместе с волонтерами ходила мать девочки, вспоминает волонтер. Она пришла на место обнаружения тела чуть позже, после прибытия силовиков.



— Прочесывали лес полностью, вплотную. Сначала мы закрывали эту часть леса, потом мы должны были спуститься сюда. Но, так как народа было много, мы разделились. Я шла, осматривала обочины, овраги, канавы, вот эти все. А [другая девушка-волонтер] спустилась сюда, как раз примерно в метрах пятидесяти. Тело лежало в 20–30 метрах от трассы. Когда мы ее обнаружили, было 19:07. Ее было хорошо видно, потому что блондинка, без одежды... Сверху я увидела, что она в овраге лежит, а там кусты. Ну и всё, вызвали полицию. [Они] приехали моментально на место, — сообщила волонтер.



Всего в поисках девочки, по словам Екатерины, участвовали 26 человек. Сама она уже три года работает волонтером-поисковиком. Женщина говорит, что эмоций во время поисков не испытывала — если каждую ситуацию пропускать через себя, можно сойти с ума. А главное — найти человека.

