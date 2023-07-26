«Она через ту лесополосу не пошла бы точно»: всё, что известно об убийстве 16-летней девочки в Красноярском крае

Убийство 16-летней школьницы потрясло Дивногорск и весь Красноярский край. 22 июля девочка договорилась встретиться с подругой, чтобы прогуляться, но на встречу так и не пришла. За час до исчезновения она сообщила знакомой, что у нее садится телефон. После чего девочку никто не видел. Вечером 24 июля тело исчезнувшей нашли с перерезанным горлом в лесополосе Дивногорска. Подозреваемого задержали на следующий день.
NGS24.RU собрал всю информацию, которая известна о деле на данный момент.
«Лежала без платья, лифчик рядом»
22 июля 2023 года девочка (по закону мы не имеем права публиковать имя и фамилию погибшей несовершеннолетней) должна была встретиться с подругой на набережной Дивногорска. О прогулке они договорились еще накануне. По пути школьница предупредила подругу, что у нее вот-вот сядет телефон. Подруга ответила, что у нее есть с собой портативная зарядка. Ребята час прождали девочку, но она так и не пришла, а потом перестала выходить на связь — телефон оказался вне доступа.
— В 16:17 [22 июля] она последний раз мне позвонила, сообщила, что она уже вышла из дома. Немного повозмущалась насчет того, что я не сказала, в чем пошла, потому что я была в спортивном, а она оделась в парадное. Ну и подметила, что у нее садится телефон, спросила, есть ли у моих друзей портативная зарядка и провод Type-C. Мы объяснили, что ждем ее около «Батона», и спустились чуть ниже — на лавочке ее ждать. Прождали где-то час, друзья начали расходиться. Один ушел, я повела второго на ж/д станцию, начинаю ей звонить, она уже недоступна. Я подумала, что телефон, наверное, сел, я понимаю, что мы прождали ее час, на набережной не увидели, телефон у нее разряжен. Ну мне смысла нет бегать по набережной и искать ее. Это как в темноте искать что-то. Большая набережная. Подумала — наверное, не пересечемся, может, пошла с другими гулять, — рассказала корреспонденту NGS24.RU подруга убитой.
Домой девочка тоже не вернулась. По словам подруги, пропавшую школьницу обычно отпускали до девяти вечера. Когда «комендантский час» прошел, то родители забили тревогу. Пропавшую начали искать всем городом.
Вечером 24 июля волонтеры обнаружили тело 16-летней девочки с перерезанным горлом. Она лежала в лесополосе в 30 метрах от автотрассы, которая проходит сквозь весь Дивногорск. На месте преступления лежал нож.
— Она через ту лесополосу не пошла бы точно, потому что там расстояние большое, ей неудобно было там идти, — рассказала нам подруга школьницы.
Осведомленный источник сообщил NGS24.RU, что обнаруженное тело девушки было практически без одежды. Рядом с телом лежала ее сумка. Пропали часы, телефон и вейп.
— Девочка лежала без платья, лифчик рядом лежал, — коротко пояснил источник.
«Я увидела ноги, всё остальное было прикрыто кустами»
Последнюю активность телефона школьницы зафиксировали 23 июля в 17:23. К тому времени она уже сутки не выходила на связь. Волонтер-поисковик из Дивногорска Екатерина Павлова рассказала, как они с коллегой нашли тело убитой.
— Мы начали активный поиск 24 июля. Сначала с родителями пообщались. Она не уходила [из дома] никогда. Девочка характеризовалась положительно. Отследили примерное местоположение, где «бился» телефон. Ну а ближайший лесной массив — это здесь. Вещей [рядом с телом] не видела. Там кусты. Я увидела ноги, а голова и всё остальное было прикрыто кустами. И она, получается, в овраге... Видно не было, полностью она была без одежды или нет, — рассказала женщина.
По лесополосе вместе с волонтерами ходила мать девочки, вспоминает волонтер. Она пришла на место обнаружения тела чуть позже, после прибытия силовиков.
— Прочесывали лес полностью, вплотную. Сначала мы закрывали эту часть леса, потом мы должны были спуститься сюда. Но, так как народа было много, мы разделились. Я шла, осматривала обочины, овраги, канавы, вот эти все. А [другая девушка-волонтер] спустилась сюда, как раз примерно в метрах пятидесяти. Тело лежало в 20–30 метрах от трассы. Когда мы ее обнаружили, было 19:07. Ее было хорошо видно, потому что блондинка, без одежды... Сверху я увидела, что она в овраге лежит, а там кусты. Ну и всё, вызвали полицию. [Они] приехали моментально на место, — сообщила волонтер.
Всего в поисках девочки, по словам Екатерины, участвовали 26 человек. Сама она уже три года работает волонтером-поисковиком. Женщина говорит, что эмоций во время поисков не испытывала — если каждую ситуацию пропускать через себя, можно сойти с ума. А главное — найти человека.
Подозреваемый полжизни провел за решеткой
Днем 25 июля силовики задержали подозреваемого в убийстве — 34-летнего жителя Дивногорска Ивана Папенко. Молекулярно-генетическая экспертиза установила совпадение его биологического образца с материалом, который нашли на теле девушки.
Мужчина полжизни провел в тюрьме за аналогичные преступления. В 2014 году Папенко вышел из мест лишения свободы, а через 10 дней надругался над молодой девушкой в Дивногорске, тогда его снова посадили. Второй раз он освободился полторы недели назад — 14 июля 2023 года.
Следственный комитет показал оперативное видео, снятое после задержания. На нем можно услышать, что мужчина признался в содеянном.
— За что задержали?
— За убийство.
— Кого?
— Девушки.
— А когда?
— Два дня назад.
— С кем был?
— Один.
Корреспондентка NGS24.RU Мария Антюшева съездила к месту, где Иван Папенко жил в момент задержания. Это кирпичная пятиэтажка на окраине Дивногорска. Житель дома рассказал, что Папенко появился тут всего неделю назад. Он поселился в гостях у одной семьи, которую соседи называют не слишком благополучной.
Судя по рассказам жильцов, это семья из трех человек — девушка лет примерно 27, ее мама и бабушка. Девушка познакомилась с Иваном через какую-то подругу и сразу привела его к себе жить.
По словам одного из соседей, задержание было в районе 11:30.
— Сильный грохот был, вроде как ремонт, но вроде как-то не похоже на ремонт. Я когда вышел, увидел, что идет взламывание двери. Я видел, когда его выводили люди в камуфляжной форме. У него руки были заломаны назад и как бы наклон вперед. Его провели здесь [показывает на площадку возле подъезда] и увели в спецтранспорт, — рассказал сосед.
Силовики увели не только Папенко, но и его сожительницу. Бабушка и мама девушки в тот момент отсутствовали. Вскоре бабушка пришла домой и увидела взломанную дверь. Она решила, что квартиру ограбили, позвонила внуку, который жил отдельно. Молодой человек приехал, чтобы наладить дверь. Мы застали его на лестнице за работой.
— Бабушка набрала мне, говорит: «Нас обворовали, наверное, вот этот хахаль ее». Я приехал, смотрим, ничего не украдено, но всё перевернуто, обыск, видимо, делали, — поделился с нами парень.
Он признался, что пару раз видел Папенко, когда заходил к родственникам. Ничего подозрительного в нем не заметил, тот выглядел обычным человеком. Об уголовном прошлом Ивана даже не догадывался. Правда, его удивило, что двоюродная сестра слишком быстро поселила у себя едва знакомого мужчину.
— Это, говорит, мой парень, Ваня. Я мельком его видел. Привет-привет, я такой-то, такой-то. [Двоюродная сестра] говорила, это мой друг, всё нормально. Вроде спокойный, адекватный, — говорит о подозреваемом мужчина.
Соседи о семье убитой школьницы
Соседи убитой девочки и ее родителей рассказали NGS24.RU, что семья у них благополучная, всегда оценивалась положительно. Отец служил в полиции, но сейчас уже на пенсии и работает администратором в суде. Мама работает на ГЭС, а бабушка была учительницей в школе, в которую и ходила погибшая.
Также соседи рассказали, что родители девочки к ее воспитанию подходили ответственно. Соседи видели ее только с одноклассницами и никогда не замечали, чтобы школьница поздно возвращалась домой.
— Очень хорошая семья, очень хорошие дети. Родителей прям жалко. Папа — полицейский, ну сами понимайте, всё в строгости, — рассказала корреспонденту соседка семьи.
Корреспондентка NGS24.RU также пообщалась с жительницами Дивногорска, которые знакомы с бабушкой погибшей девочки. По ее словам, недавно пожилая женщина пережила инсульт.
— Мы общаемся с [ее] бабушкой. Она учительница, работала в начальной школе
Подруга убитой школьницы рассказала, что знает ее пять лет, они вместе ходили в художественную школу. Убитая девочка рисовала для себя, также у нее были некоторые подработки в этой сфере. Вообще она была активной, знала в городе почти всех.
— Она подрабатывала, [копила] на поездку в Москву к бабушке. Также занималась хобби, в основном уделяла внимание музыке. Она занималась написанием песен. Играла на гитаре, записывала песни, обрабатывала, ну и выпускала понемногу, — рассказала подруга.
Адвокат семьи погибшей девочки Антон Тисленко назвал случившееся трагедией для всего Дивногорска:
— Активистка, спортсменка. На музыкальных инструментах играла. То есть вела очень положительный образ жизни. Достойный член общества, достойные родители. То, что произошло, это трагедия для всего города. И абсолютно не укладывается в голове.
9 июле жуткая история также произошла в Пермском крае: там школьник поджег свою 16-летнюю подругу. Девочку нашли недалеко от дома обвиняемого сотрудники железной дороги и вызвали врачей. 18 июля стало известно, что она скончалась.