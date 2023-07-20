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Нашли замытые следы крови: сибиряка задержали по подозрению в убийстве жены

По версии следствия, мужчина ударил ее по голове топором, а затем сжег тело

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Анна Кочкина была матерью двоих детей

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В Следственном комитете Омской области сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве 36-летней Анны Кочкиной, жительницы города Тары. Ее разыскивали на протяжении трех недель, а вчера, 19 июля, стало известно, что ее нашли мертвой.

В полицию с заявлением о пропаже 27 июня обратилась сестра погибшей, которая рассказала, что женщина ушла из дома в 3 часа ночи после ссоры с мужем. Волонтеры «ДоброСпасОмск» и сотрудники полиции организовали поиски пропавшей.

— В ходе тщательного осмотра квартиры следователи обнаружили замытые следы крови на диване, происхождение которых 33-летний супруг женщины внятно объяснить не смог. Его поведение насторожило следователей, и в ходе проведения дальнейших следственных действий, во время которых мужчине были предъявлены некоторые доказательства, подозреваемый признался в содеянном и показал место, где спрятал тело, — рассказали в Следственном комитете.

На диване обнаружили замытые следы крови

На диване обнаружили замытые следы крови

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По версии следствия, во время ссоры, которая возникла из-за ревности, муж ударил Анну Кочкину по голове топором в ограде их дома. Когда понял, что супруга скончалась, вывез ее на автомобиле в лес за 3 километра от Тары. По информации УМВД по Омской области, чтобы скрыть преступление, 33-летний мужчина сжег тело жены, расчленил останки и закопал в яме.

Убийца спрятал тело в лесу

Убийца спрятал тело в лесу

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Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд, чтобы ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Искитиме в начале мая ударом колуна по голове убили 17-летнюю девочку из многодетной семьи. В преступлении заподозрили подростка. НГС собрал подробности трагедии в одном материале.

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