Нашли замытые следы крови: сибиряка задержали по подозрению в убийстве жены

— В ходе тщательного осмотра квартиры следователи обнаружили замытые следы крови на диване, происхождение которых 33-летний супруг женщины внятно объяснить не смог. Его поведение насторожило следователей, и в ходе проведения дальнейших следственных действий, во время которых мужчине были предъявлены некоторые доказательства, подозреваемый признался в содеянном и показал место, где спрятал тело, — рассказали в Следственном комитете.