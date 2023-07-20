Нашли замытые следы крови: сибиряка задержали по подозрению в убийстве жены

В Следственном комитете Омской области сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве
В полицию с заявлением о пропаже
— В ходе тщательного осмотра квартиры следователи обнаружили замытые следы крови на диване, происхождение которых
По версии следствия, во время ссоры, которая возникла из-за ревности, муж ударил Анну Кочкину по голове топором в ограде их дома. Когда понял, что супруга скончалась, вывез ее на автомобиле в лес за 3 километра от Тары. По информации УМВД по Омской области, чтобы скрыть преступление,
Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (
В Искитиме в начале мая ударом колуна по голове убили