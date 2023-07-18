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«Такой кипешной был, но не конфликтовал»: что в СНТ говорят о смерти председателя и что происходит на месте, где его нашли

НГС съездил в СНТ, где местных жителей перепугала трагедия на берегу

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Трагедия случилась на берегу реки

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Под Новосибирском на берегу Оби в субботу, 15 июля, обнаружили тело мужчины. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Жертвой оказался председатель СНТ «Автомобилист». Местные жители утверждают, что ему перерезали горло. Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и выяснили, что сейчас там происходит.

Тихая гавань

СНТ «Автомобилист» расположен в пригороде Новосибирска. Судя по ухоженным дворикам и чистым улицам, местные жители любят чистоту и порядок и соблюдают установленные правила. Рядом с аккуратными домиками — песчаный берег и Обь, где рыбачат желающие, почти в каждом дворе есть камеры видеонаблюдения, кругом газоны и зелень. Люди, кажется, до конца не осознали, что двумя днями ранее тут на берегу реки нашли мертвым председателя их СНТ Игоря Мартынова. В местных чатах жители утверждают, что мужчину зарезали.

На месте, где нашли тело, осталась лента

На месте, где нашли тело, осталась лента

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Во время своей поездки корреспонденты НГС зашли в местный магазинчик формата «сельпо». Продавец рассказала, что мало что знает — люди вокруг говорят всякое, но информация неточная. Точно женщина смогла описать председателя, которого видела неоднократно, когда он был жив.

— Такой кипешной был, активный, ни разу не видела, чтобы с кем-то конфликтовал. Постоянно общался с жителями, занимался своей деятельностью. Его семью не видела, один ходил всегда. Когда всё случилось, просто все закрыли тему, никто это особо не обсуждает, — объяснила продавец.

Также на берегу, где погиб мужчина, лежали перчатки

Также на берегу, где погиб мужчина, лежали перчатки

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Большинство дачников признались, что не знали председателя близко. Ему было около 50 лет. Мужчина жил на берегу реки, у него остались жена и сын. Местные характеризуют его как энергичного и активного человека. Также, утверждают дачники, он был «большой, высокий и крупный», много сделал для СНТ.

Следы, предположительно, крови на песке

Следы, предположительно, крови на песке

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— Активный был, с администрацией общался по поводу укрепления берега реки, вопросы решал. Его тут все любили, — объясняют жильцы одного из домов.

Одинокий рыбак, который живет в СНТ «с самого начала», признался, что не был знаком лично с председателем, но указал рукой на место, где случилась трагедия. Другой объяснил, где найти дом скончавшегося Игоря Мартынова.

Вокруг заметили рыбаков

Вокруг заметили рыбаков

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На месте происшествия осталась ограждающая лента, резиновые перчатки и следы запекшейся крови на песке. В двух шагах от этой местности нашли и дом погибшего. Внутри никого не было, дверь стояла на сигнализации, в окнах виднелись стройматериалы — пару лет назад предыдущий дом председателя сгорел из-за замыкания проводки на 2-м этаже, и поэтому мужчина занимался строительством на своем участке.

Что известно о трагедии


Все дачники утверждают — на территории СНТ никогда не было никаких громких происшествий, хулиганских выходок, драк или поножовщины.

СНТ очень уютное и чистое

СНТ очень уютное и чистое

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— Максимум, у нас ворота отрывали — часто на реку не местные приезжают отдыхать, а ворота автоматические. Это, пожалуй, самое страшное было, а так всё тихо, спокойно, — говорит сибирячка.

Так выглядят ворота на территорию СНТ

Так выглядят ворота на территорию СНТ

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Некоторые дачники считают, что мужчина погиб, так как перешел кому-то дорогу. Но большинство утверждают, что у председателя не было врагов, так как он был не скандальным. Дачники выдвигают разные версии произошедшего в дачных группах и чатах. Большинство склоняются, что это была роковая случайность.

Вокруг много красивых мест

Вокруг много красивых мест

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— У нас ворота поздно закрываются, могли попасть неместные. Сторож у нас один, и больше калымит — делает работы по стройке, помогает дачникам, а не сторожит. Может со стороны реки кто-то на лодке приплыл, может выпивала какая-то компания. А председатель, возможно, вышел замечание им сделать. Сюда часто на лодке с острова приплывают, например в магазин, — говорит одна из дачниц Елена.

Местные в разговоре с корреспондентом НГС признаются — в ночь трагедии они не видели погибшего и не контактировали с ним, никто не знает, что он делал на берегу. Но утверждают, что до них доносились различные звуки.

Место неподалеку от дома, где жил мужчина. Здесь нашли его тело

Место неподалеку от дома, где жил мужчина. Здесь нашли его тело

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— В эту ночь была сильная гроза. Молнии несколько раз ударили в реку. А до этого примерно в час ночи кто-то пускал салюты на берегу. И еще мы слышали, что около часа ночи кто-то пилил что-то металлическое или точил на электроинструменте очень громко, — рассказывают жители СНТ.

По их словам, всё случилось в 3 часа ночи. Соседи нашли тело председателя, когда гуляли с собакой утром.

Некоторым дачникам теперь неспокойно

Некоторым дачникам теперь неспокойно

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Некоторые местные говорят, что после случившегося стали испытывать тревогу. Других не трогают посторонние конфликты, и они ощущают себе спокойно. В ситуации разбирается следствие. Дачникам строго-настрого, по их словам, запретили пускать слухи о произошедшем до тех пор, пока в ведомстве не сделают свои выводы.

В 2022 году НГС рассказывал, как председатель СНТ «Автомобилист» Игорь Мартынов боролся за восстановление берега на реке Оби.

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