«Такой кипешной был, но не конфликтовал»: что в СНТ говорят о смерти председателя и что происходит на месте, где его нашли

Под Новосибирском на берегу Оби в субботу, 15 июля, обнаружили тело мужчины. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Жертвой оказался председатель СНТ «Автомобилист». Местные жители утверждают, что ему перерезали горло. Корреспонденты НГС побывали на месте трагедии и выяснили, что сейчас там происходит.
Тихая гавань
СНТ «Автомобилист» расположен в пригороде Новосибирска. Судя по ухоженным дворикам и чистым улицам, местные жители любят чистоту и порядок и соблюдают установленные правила. Рядом с аккуратными домиками — песчаный берег и Обь, где рыбачат желающие, почти в каждом дворе есть камеры видеонаблюдения, кругом газоны и зелень. Люди, кажется, до конца не осознали, что двумя днями ранее тут на берегу реки нашли мертвым председателя их СНТ Игоря Мартынова. В местных чатах жители утверждают, что мужчину зарезали.
Во время своей поездки корреспонденты НГС зашли в местный магазинчик формата «сельпо». Продавец рассказала, что мало что знает — люди вокруг говорят всякое, но информация неточная. Точно женщина смогла описать председателя, которого видела неоднократно, когда он был жив.
— Такой кипешной был, активный, ни разу не видела, чтобы с кем-то конфликтовал. Постоянно общался с жителями, занимался своей деятельностью. Его семью не видела, один ходил всегда. Когда всё случилось, просто все закрыли тему, никто это особо не обсуждает, — объяснила продавец.
Большинство дачников признались, что не знали председателя близко. Ему было около 50 лет. Мужчина жил на берегу реки, у него остались жена и сын. Местные характеризуют его как энергичного и активного человека. Также, утверждают дачники, он был «большой, высокий и крупный», много сделал для СНТ.
— Активный был, с администрацией общался по поводу укрепления берега реки, вопросы решал. Его тут все любили, — объясняют жильцы одного из домов.
Одинокий рыбак, который живет в СНТ «с самого начала», признался, что не был знаком лично с председателем, но указал рукой на место, где случилась трагедия. Другой объяснил, где найти дом скончавшегося Игоря Мартынова.
На месте происшествия осталась ограждающая лента, резиновые перчатки и следы запекшейся крови на песке. В двух шагах от этой местности нашли и дом погибшего. Внутри никого не было, дверь стояла на сигнализации, в окнах виднелись стройматериалы — пару лет назад предыдущий дом председателя сгорел из-за замыкания проводки на 2-м этаже, и поэтому мужчина занимался строительством на своем участке.
Что известно о трагедии
Все дачники утверждают — на территории СНТ никогда не было никаких громких происшествий, хулиганских выходок, драк или поножовщины.
— Максимум, у нас ворота отрывали — часто на реку не местные приезжают отдыхать, а ворота автоматические. Это, пожалуй, самое страшное было, а так всё тихо, спокойно, — говорит сибирячка.
Некоторые дачники считают, что мужчина погиб, так как перешел кому-то дорогу. Но большинство утверждают, что у председателя не было врагов, так как он был не скандальным. Дачники выдвигают разные версии произошедшего в дачных группах и чатах. Большинство склоняются, что это была роковая случайность.
— У нас ворота поздно закрываются, могли попасть неместные. Сторож у нас один, и больше калымит — делает работы по стройке, помогает дачникам, а не сторожит. Может со стороны реки кто-то на лодке приплыл, может выпивала какая-то компания. А председатель, возможно, вышел замечание им сделать. Сюда часто на лодке с острова приплывают, например в магазин, — говорит одна из дачниц Елена.
Местные в разговоре с корреспондентом НГС признаются — в ночь трагедии они не видели погибшего и не контактировали с ним, никто не знает, что он делал на берегу. Но утверждают, что до них доносились различные звуки.
— В эту ночь была сильная гроза. Молнии несколько раз ударили в реку. А до этого примерно в час ночи кто-то пускал салюты на берегу. И еще мы слышали, что около часа ночи кто-то пилил что-то металлическое или точил на электроинструменте очень громко, — рассказывают жители СНТ.
По их словам, всё случилось в 3 часа ночи. Соседи нашли тело председателя, когда гуляли с собакой утром.
Некоторые местные говорят, что после случившегося стали испытывать тревогу. Других не трогают посторонние конфликты, и они ощущают себе спокойно. В ситуации разбирается следствие. Дачникам строго-настрого, по их словам, запретили пускать слухи о произошедшем до тех пор, пока в ведомстве не сделают свои выводы.
В 2022 году НГС рассказывал, как председатель СНТ «Автомобилист» Игорь Мартынов боролся за восстановление берега на реке Оби.