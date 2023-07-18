«Такой кипешной был, но не конфликтовал»: что в СНТ говорят о смерти председателя и что происходит на месте, где его нашли

— Активный был, с администрацией общался по поводу укрепления берега реки, вопросы решал. Его тут все любили, — объясняют жильцы одного из домов.



Одинокий рыбак, который живет в СНТ «с самого начала», признался, что не был знаком лично с председателем, но указал рукой на место, где случилась трагедия. Другой объяснил, где найти дом скончавшегося Игоря Мартынова.