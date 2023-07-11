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Хулиган разбил несколько автомобилей в новосибирском микрорайоне Родники — вандализм попал на видео

Буйного мужчину сопровождала подруга

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Местные жители сообщили, что обратились с заявлением в полицию

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Неизвестный мужчина в компании подруги руками и ногами разбил несколько автомобилей в микрорайоне Родники в ночь на 11 июля. Об этом рассказал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— По словам местных жителей, сегодня около 4 часов утра неизвестный мужчина шел вдоль улицы Мясниковой, 26, 24, 22, 20 и бил припаркованные за домом машины. В результате его действий повреждены несколько автомобилей, — сообщает «Инцидент Новосибирск».

В группе опубликовано несколько видеозаписей, на кадрах видно, как мужчина пинает ногами припаркованные автомобили. Он передвигается, пошатываясь.

В МВД Новосибирской области оперативный комментарий по данному инциденту на момент публикации не предоставили. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.

Ранее в Новосибирске жители дома № 50 по улице Обской в Октябрьском районе пожаловались в полицию на неадекватного соседа. Ночью он кулаком разбил стекло у их кроссовера Infiniti.

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