Хулиган разбил несколько автомобилей в новосибирском микрорайоне Родники — вандализм попал на видео

Неизвестный мужчина в компании подруги руками и ногами разбил несколько автомобилей в микрорайоне Родники в ночь на
— По словам местных жителей, сегодня около 4 часов утра неизвестный мужчина шел вдоль улицы Мясниковой, 26, 24, 22, 20 и бил припаркованные за домом машины. В результате его действий повреждены несколько автомобилей, — сообщает «Инцидент Новосибирск».
В группе опубликовано несколько видеозаписей, на кадрах видно, как мужчина пинает ногами припаркованные автомобили. Он передвигается, пошатываясь.
В МВД Новосибирской области оперативный комментарий по данному инциденту на момент публикации не предоставили. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.
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