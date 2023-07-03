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«Максимум — 6 лет, и то не факт»: что может грозить подросткам за попытку убить сверстника под Новосибирском

Доклад об уголовном деле уже потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин

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15-летнего обвиняемого отправили под стражу, а 14-летнего — под домашний арест

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Двум подросткам, которые пытались убить 15-летнего мальчика в Плотниково, может грозить до 6 лет лишения свободы, если их вина будет доказана. Такое мнение высказала новосибирский юрист Вероника Белоусова.

По данным следствия, ночью 29 июня обвиняемые (одному из них 15 лет, второму — 14) встретились с 15-летним потерпевшим на реке Иня. Мальчика жесткого избили и порезали.

Подросткам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц»). 15-летнего обвиняемого отправили под стражу, а 14-летнего — под домашний арест.

— Покушение на убийство рассматривается как тяжкое преступление. Если бы они довели свой умысел до конца, то было бы особо тяжкое преступление. Но здесь нужно учитывать, что обвиняемые — несовершеннолетние. Если их вина будет доказана, то, конечно, ни о пожизненном, ни о сроке даже в 12–15 лет речи быть не может, — отметили Вероника Белоусова, юрист.

В статье 88 УК РФ закреплены виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним — от штрафа до лишения свободы.

— В части 6 указанной статьи говорится о том, что наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Так что максимум обозначен. Это 6 лет, и то не факт, что будет такое решение суда, — подчеркивает юрист. — Будет всё рассматриваться в комплексе — и уровень психического развития, и условия жизни, а также влияние на них старших по возрасту лиц.

Жители села Плотниково в Новосибирской области заявили, что поводом для нападения подростков на ровесника могли быть деньги.

Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле.

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