«Максимум — 6 лет, и то не факт»: что может грозить подросткам за попытку убить сверстника под Новосибирском

Подросткам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц»). 15-летнего обвиняемого отправили под стражу, а 14-летнего — под домашний арест.



— Покушение на убийство рассматривается как тяжкое преступление. Если бы они довели свой умысел до конца, то было бы особо тяжкое преступление. Но здесь нужно учитывать, что обвиняемые — несовершеннолетние. Если их вина будет доказана, то, конечно, ни о пожизненном, ни о сроке даже в 12–15 лет речи быть не может, — отметили Вероника Белоусова, юрист.