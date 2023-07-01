Избила за съеденный виноград. Сестра погибшего 6-летнего мальчика рассказала, как на самом деле умер ее брат

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела о смерти
Екатерину задержали по подозрению в убийстве Димы. После долгого допроса она призналась силовикам, где спрятала труп, и рассказала, что мальчик умер еще в декабре 2022 года. По словам Екатерины, он погиб, когда его мыла в ванной
По словам источника E1.RU, девочка призналась, что врала следователям по просьбе Екатерины. Она рассказала, что Дима не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника (в родной неблагополучной семье мальчик часто ходил голодный. — Прим. ред.). Она могла держать его под очень горячей или холодной водой, а чтобы не кричал — закрывала рот.
Со слов источника, девочка рассказала, что Екатерина била Диму и требовала от сестры писать жалобы о том, что мальчик душил ее и пытался убить, хотя этого не было.
— По рассказу сестры мальчика, Дима сильно раздражал Екатерину и она хотела избавиться от него — чтобы его забрали в психушку. Для этого она всем говорила о его психических отклонениях и других детей заставляла поддерживать эту версию. Просто отказаться от ребенка она не могла, тогда бы у нее забрали и родную сестру Димы, — пояснил наш собеседник.
В тот роковой вечер, по словам девочки, малыш без разрешения съел виноград. Это привело Екатерину в ярость:
— Девочка рассказала, что опекун сильно избила его большим железным рожком для обуви. До утра его оставили в таком состоянии, без какой-либо медицинской помощи. Наутро Екатерина отправила девочку мыть брата (ребенок обкакался). Девочка заметила у брата следы от ударов рожком на голове, руках, ногах, туловище. Состояние у него ухудшалось: в ванной он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер (такое могло произойти при закрытой черепно-мозговой травме. — Прим. ред.).
Также подробности издевательств опекунши над шестилетним Димой рассказал следователям бывший воспитанник Сергей, сбежавший от Екатерины. Его слова, по информации нашего источника, подтвердила на допросе сестра мальчика.
— В подвал спускала голого. Кипятком из лейки поливала, шокером била. Она ему руки клала на обогреватель и так держала. Это был масляный обогреватель, который сильно жжется. Так она его наказывала за то, что воровал еду. Он недоедал, ходил ночью к холодильнику. Ее это бесило, — рассказал Сергей.
Обвинение Екатерине предъявили сразу по трем статьям Уголовного кодекса: убийство малолетнего (до 20 лет лишения свободы), истязание ребенка (до семи лет) и мошенничество при получении выплат (до пяти лет). Екатерину отправили в СИЗО. Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте подозреваемой. Она будет находиться в СИЗО 1 месяц и 29 суток, до 26 августа.
Кроме того, следователи завели дело о халатности должностных лиц, которые отвечали за контроль над воспитанием Димы.