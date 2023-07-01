Избила за съеденный виноград. Сестра погибшего 6-летнего мальчика рассказала, как на самом деле умер ее брат

По словам источника E1.RU, девочка призналась, что врала следователям по просьбе Екатерины. Она рассказала, что Дима не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника (в родной неблагополучной семье мальчик часто ходил голодный. — Прим. ред.). Она могла держать его под очень горячей или холодной водой, а чтобы не кричал — закрывала рот.

Со слов источника, девочка рассказала, что Екатерина била Диму и требовала от сестры писать жалобы о том, что мальчик душил ее и пытался убить, хотя этого не было.