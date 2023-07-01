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Избила за съеденный виноград. Сестра погибшего 6-летнего мальчика рассказала, как на самом деле умер ее брат

Опекуншу ребенка арестовали

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По словам сестры, слова опекунши про агрессию и психические отклонения Димы — неправда

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В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела о смерти 6-летнего Димы (имя мальчика и его опекунши изменены). 29 июня его тело нашли в спортивной сумке в гараже, который арендовала его опекун Екатерина. Перед этим женщина заявила о пропаже сына, и три дня мальчика искал весь город.

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Видео: Городские порталы

Екатерину задержали по подозрению в убийстве Димы. После долгого допроса она призналась силовикам, где спрятала труп, и рассказала, что мальчик умер еще в декабре 2022 года. По словам Екатерины, он погиб, когда его мыла в ванной 13-летняя сестра. После этого следователи пообщались с девочкой. Нашим коллегам из E1.RU удалось узнать шокирующие результаты этой беседы.

По словам источника E1.RU, девочка призналась, что врала следователям по просьбе Екатерины. Она рассказала, что Дима не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника (в родной неблагополучной семье мальчик часто ходил голодный. — Прим. ред.). Она могла держать его под очень горячей или холодной водой, а чтобы не кричал — закрывала рот.

Со слов источника, девочка рассказала, что Екатерина била Диму и требовала от сестры писать жалобы о том, что мальчик душил ее и пытался убить, хотя этого не было.

— По рассказу сестры мальчика, Дима сильно раздражал Екатерину и она хотела избавиться от него — чтобы его забрали в психушку. Для этого она всем говорила о его психических отклонениях и других детей заставляла поддерживать эту версию. Просто отказаться от ребенка она не могла, тогда бы у нее забрали и родную сестру Димы, — пояснил наш собеседник.

К дому несут цветы

К дому несут цветы

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В тот роковой вечер, по словам девочки, малыш без разрешения съел виноград. Это привело Екатерину в ярость:

— Девочка рассказала, что опекун сильно избила его большим железным рожком для обуви. До утра его оставили в таком состоянии, без какой-либо медицинской помощи. Наутро Екатерина отправила девочку мыть брата (ребенок обкакался). Девочка заметила у брата следы от ударов рожком на голове, руках, ногах, туловище. Состояние у него ухудшалось: в ванной он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер (такое могло произойти при закрытой черепно-мозговой травме. — Прим. ред.).

Также подробности издевательств опекунши над шестилетним Димой рассказал следователям бывший воспитанник Сергей, сбежавший от Екатерины. Его слова, по информации нашего источника, подтвердила на допросе сестра мальчика.

— В подвал спускала голого. Кипятком из лейки поливала, шокером била. Она ему руки клала на обогреватель и так держала. Это был масляный обогреватель, который сильно жжется. Так она его наказывала за то, что воровал еду. Он недоедал, ходил ночью к холодильнику. Ее это бесило, — рассказал Сергей.

Обвинение Екатерине предъявили сразу по трем статьям Уголовного кодекса: убийство малолетнего (до 20 лет лишения свободы), истязание ребенка (до семи лет) и мошенничество при получении выплат (до пяти лет). Екатерину отправили в СИЗО. Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте подозреваемой. Она будет находиться в СИЗО 1 месяц и 29 суток, до 26 августа.

Кроме того, следователи завели дело о халатности должностных лиц, которые отвечали за контроль над воспитанием Димы.

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