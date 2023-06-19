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Новосибирскому полицейскому грозит увольнение за наезд на 8-летнего мальчика в Петербурге

Проводится внутренняя служебная проверка

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Сегодня стало известно о состоянии здоровья пострадавшего

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Новосибирскому полицейскому, который, предположительно, сбил на самокате мальчика в Питере, грозит увольнение. Его действия проверяют коллеги, сообщили в региональном главке МВД.

— По факту происшествия в г. Санкт-Петербурге с участием сотрудника в ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. По результатам которой будет принято решение о дальнейшем пребывании сотрудника на службе в органах внутренних дел, — заявили 19 июня в МВД НСО.

Накануне издание BAZA сообщило, что дежурный новосибирского изолятора временного содержания на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в одном из парков Санкт-Петербурга. Пострадавший лишился зуба, ему диагностировали открытый перелом челюсти.

По данным BAZA, биоматериалы силовика взяты для экспертизы на состояние опьянения.

18 июня в поселке Кольцово Новосибирской области внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

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