Новосибирскому полицейскому грозит увольнение за наезд на 8-летнего мальчика в Петербурге

Новосибирскому полицейскому, который, предположительно, сбил на самокате мальчика в Питере, грозит увольнение. Его действия проверяют коллеги, сообщили в региональном главке МВД.
— По факту происшествия в г. Санкт-Петербурге с участием сотрудника в ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. По результатам которой будет принято решение о дальнейшем пребывании сотрудника на службе в органах внутренних дел, — заявили 19 июня в МВД НСО.
Накануне издание BAZA сообщило, что дежурный новосибирского изолятора временного содержания на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в одном из парков Санкт-Петербурга. Пострадавший лишился зуба, ему диагностировали открытый перелом челюсти.
По данным BAZA, биоматериалы силовика взяты для экспертизы на состояние опьянения.
18 июня в поселке Кольцово Новосибирской области внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу.