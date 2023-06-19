«Лежит с перевязанной челюстью»: как себя чувствует ребенок, которого сбил новосибирец в Петербурге

Ребенок, которого сбил новосибирец на самокате, лежит в больнице, он впервые за два дня смог проглотить детское питание. Управлять транспортным средством мог сотрудник ФСИН. Об этом сообщают наши коллеги из «Фонтанки».
17 июня Николай Клименко с двумя сыновьями гулял в Санкт-Петербурге в Колпино. В тот день было жарко, дети бегали в пешеходном фонтане, к ним присоединился
Как рассказал отец журналистам «Фонтанки», самокатчиков, которые решили проехать через фонтан, было несколько.
— Он лежит с перевязанной челюстью и не может есть. Сегодня впервые за два дня смог проглотить жидкое детское питание, — объяснил Николай.
Спустя время на место инцидента приехали медики и сотрудники ППС с ГИБДД. Виновник, как отмечает Николай, не пытался скрыться, спрашивал, чем помочь. Мальчика увезли в больницу, сейчас, по словам отца, ему предстоит сложная операция.
— Мне звонила дежурный советник юстиции из прокуратуры города Москвы, дело уже дошло до них, — говорит мужчина. — Сообщила, что моего сына сбил уроженец Новосибирска и что он работает в системе ФСИН. Самокат, на котором он ехал, очевидно, был кикшеринговым, в Колпино много таких желтых самокатов стоит.
Как пишут журналисты «Фонтанки», проверку взяла на контроль прокуратура Колпинского района Петербурга.
Вчера, 18 июня, на улице Костычева два подростка на самокате сбили девочку, виновных разыскивает полиция.