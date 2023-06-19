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Новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика — у ребенка сломана челюсть

Дежурный изолятора временного содержания испортил себе отпуск

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По данным BAZA, врачи расценили вред здоровью мальчика как средней тяжести. Ему предстоит операция

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Дежурный новосибирского ИВС на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Пострадавшему диагностировали открытый перелом челюсти, сообщает телеграм-канал BAZA.

Инцидент произошёл в одном из парков культурной столицы. Проводящий свой отпуск в Петербурге полицейский срезал себе путь через фонтан, но не заметил мальчика и влетел в него.

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Столкновение попало на видео

Видео: BAZA

— Столкновение вышло очень серьезным: ребенок получил открытый и при этом двойной перелом челюсти, а также лишился зуба. На крик тут же прибежал и отец мальчика, однако на разборки с полицейским у него времени не было — хотя тот предложил решить всё миром и даже хотел дать денег, — сообщает BAZA.

По данным BAZA, биоматериалы силовика взяты для экспертизы на состояние опьянения, в отношении мужчины коллеги проводят проверку.

18 июня в поселке Кольцово Новосибирской области внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

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