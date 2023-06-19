Новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика — у ребенка сломана челюсть

— Столкновение вышло очень серьезным: ребенок получил открытый и при этом двойной перелом челюсти, а также лишился зуба. На крик тут же прибежал и отец мальчика, однако на разборки с полицейским у него времени не было — хотя тот предложил решить всё миром и даже хотел дать денег, — сообщает BAZA.

