Новосибирский полицейский на электросамокате сбил 8-летнего мальчика — у ребенка сломана челюсть

Дежурный новосибирского ИВС на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Пострадавшему диагностировали открытый перелом челюсти, сообщает телеграм-канал BAZA.
Инцидент произошёл в одном из парков культурной столицы. Проводящий свой отпуск в Петербурге полицейский срезал себе путь через фонтан, но не заметил мальчика и влетел в него.
— Столкновение вышло очень серьезным: ребенок получил открытый и при этом двойной перелом челюсти, а также лишился зуба. На крик тут же прибежал и отец мальчика, однако на разборки с полицейским у него времени не было — хотя тот предложил решить всё миром и даже хотел дать денег, — сообщает BAZA.
По данным BAZA, биоматериалы силовика взяты для экспертизы на состояние опьянения, в отношении мужчины коллеги проводят проверку.
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