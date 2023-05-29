Сибирячка заработала 2 млн на продаже несуществующих машин и квартир — у полиции есть к ней претензии

В Новосибирской области задержали жительницу Бердска по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сибирячка похитила более 2 миллионов рублей у знакомых.
По информации ведомства, инцидент произошел в ноябре 2022 года. Подозреваемая предлагала приобрести автомобили или квартиры по заниженной цене покупателям, которых находила через знакомых. Заинтересованные в покупке граждане отдавали ей деньги и получали расписки.
— После этого она под разными предлогами тянула время, обещая, что скоро товар поступит, однако в реальности не собиралась доводить сделку до конца, а полученные деньги тратила, — сообщили в ведомстве. — Установлена причастность женщины к четырем эпизодам мошенничества с общим ущербом более 2 миллионов рублей.
Жительницу Новосибирска задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с Росгвардией. После происшествия следователь ОМВД России по Бердску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Фигурантке дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.