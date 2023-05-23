В суд доставили подозреваемого в растлении новосибирской школьницы — как выглядит мужчина

Сегодня, 23 мая, в Новосибирске суд Советского района изберет меру пресечения подозреваемому в надругательстве над школьницей. Его доставили на заседание.
В суде находится корреспондент НГС Анна Скок. По ее словам, подозреваемого завели в зал заседания примерно в 16 часов. Заседание проходит в закрытом режиме, журналистов в зал не пускают — мужчину удалось снять только в судебном коридоре.
Накануне источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что 20 мая в отдел полиции Советского района поступило заявление от местной жительницы. Сибирячка сообщила, что ее 12-летняя племянница рассказала, что ее 10-летнюю подругу «изнасиловали». Позже полиция выяснила, что неизвестный мужчина в камуфляжной форме завел двух школьниц за гаражи. Это произошло на улице Разъездной. Мужчина сказал, что у него при себе есть пистолет и граната. Нападавший угрожал устроить взрыв, если девочки закричат. После этого он «совершил развратные действия».
— Мужчине на вид 30–40 лет, был одет в военную форму зеленого цвета, на правой руке — эмблема черепа, предположительно шеврон. На голове — камуфлированная кепка, телосложение плотное, волосы темные, рост — около 170 см, на лице — щетина, — сообщил ранее корреспонденту НГС собеседник.
Следователи возбудили уголовное дело по п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
В начале апреля суд на два месяца арестовал мужчину, которого обвиняют в нападении на девочку в подъезде. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).