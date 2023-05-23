В суд доставили подозреваемого в растлении новосибирской школьницы — как выглядит мужчина

Накануне источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что 20 мая в отдел полиции Советского района поступило заявление от местной жительницы. Сибирячка сообщила, что ее 12-летняя племянница рассказала, что ее 10-летнюю подругу «изнасиловали». Позже полиция выяснила, что неизвестный мужчина в камуфляжной форме завел двух школьниц за гаражи. Это произошло на улице Разъездной. Мужчина сказал, что у него при себе есть пистолет и граната. Нападавший угрожал устроить взрыв, если девочки закричат. После этого он «совершил развратные действия».

