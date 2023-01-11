Скрывался 9 лет: преступника, объявленного в федеральный розыск, задержали под Новосибирском

Сотрудники ГУФСИН и полиция задержали под Новосибирском в городе Обь осужденного, который находился в федеральном розыске девять лет. Мужчина в 2014 году не явился в суд и был объявлен в розыск.
Через два года он был заочно осужден за распространение наркотиков и должен был отбывать 3 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
— Осужденный длительное время скрывался под данными другого лица, но сотрудниками ГУФСИН по Новосибирской области было установлено его местонахождение и совместно с сотрудниками полиции было произведено задержание. В настоящее время осужденный помещен в СИЗО
Далее он будет направлен в колонию для отбывания наказания.
В октябре прошлого года в Новосибирске до суда дошло дело об убийстве