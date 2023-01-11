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Скрывался 9 лет: преступника, объявленного в федеральный розыск, задержали под Новосибирском

Он будет отбывать срок в колонии строгого режима

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Осужденный долгие годы скрывался под другим именем

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Сотрудники ГУФСИН и полиция задержали под Новосибирском в городе Обь осужденного, который находился в федеральном розыске девять лет. Мужчина в 2014 году не явился в суд и был объявлен в розыск.

Через два года он был заочно осужден за распространение наркотиков и должен был отбывать 3 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

— Осужденный длительное время скрывался под данными другого лица, но сотрудниками ГУФСИН по Новосибирской области было установлено его местонахождение и совместно с сотрудниками полиции было произведено задержание. В настоящее время осужденный помещен в СИЗО № 1, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Далее он будет направлен в колонию для отбывания наказания.

Мужчина временно находится в СИЗО

Мужчина временно находится в СИЗО

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В октябре прошлого года в Новосибирске до суда дошло дело об убийстве 35-летней давности. Предполагаемого убийцу задержали только спустя 33 года, в мае 2020-го, в Самаре.

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