Убийство 35-летней давности: обвиняемого задержали, когда он пришел за паспортом

В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве 35-летней давности. Сегодня, 10 октября 2022 года, зампрокурора области Игорь Мищенко подписал обвинительное заключение.



Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, убийство произошло в ночь на 28 июня 1987 года . В то время 21-летний парень и его знакомая проводили время во дворе частного дома на улице Почтовый Лог в Дзержинском районе, оба были пьяны. В какой-то момент хозяин дома обнаружил, что у него пропала крупная по тем временам сумма денег — 2000 рублей. В краже обвиняемый заподозрил гостью, в ответ девушка, согласно материалам дела, оскорбила его, и фигурант взялся за нож.