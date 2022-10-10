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Убийство 35-летней давности: обвиняемого задержали, когда он пришел за паспортом

Перед преступлением мужчина заподозрил жертву в краже крупной суммы денег

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Обвиняемого будут судить по Уголовному кодексу РСФСР: преступление произошло в 1987 году

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В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве 35-летней давности. Сегодня, 10 октября 2022 года, зампрокурора области Игорь Мищенко подписал обвинительное заключение.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, убийство произошло в ночь на 28 июня 1987 года. В то время 21-летний парень и его знакомая проводили время во дворе частного дома на улице Почтовый Лог в Дзержинском районе, оба были пьяны. В какой-то момент хозяин дома обнаружил, что у него пропала крупная по тем временам сумма денег — 2000 рублей. В краже обвиняемый заподозрил гостью, в ответ девушка, согласно материалам дела, оскорбила его, и фигурант взялся за нож.

— В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес потерпевшей не менее 75 ударов ножом по различным частям тела, от которых она скончалась на месте происшествия, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов, — после он покинул Новосибирск и в мае 1987 года был объявлен в розыск.

Предполагаемого убийцу задержали только спустя 33 года, в мае 2020-го, в Самаре.

Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подозреваемый переезжал из города в город, большую часть времени провел в Сызрани, а в Самару переехал незадолго до задержания. Поймали его практически случайно: предполагаемый убийца решил получить паспорт и был задержан.

— В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания о совершенном им преступлении, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, — в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время уголовное дело начнет изучать Новосибирский областной суд. Отвечать обвиняемому придется по статье 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», которая применялась до 1996 года. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы или смертная казнь (в настоящее время этот вид наказания в России не применяется).

Ранее НГС писал о том, что Искитимский районный суд вынес приговор бывшему полицейскому Денису Калинину. Он убил свою девушку-трансгендера, а потом отрезал ей палец, чтобы разблокировать ее мобильный и обеспечить себе алиби.

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