Убийство
35-летней давности: обвиняемого задержали, когда он пришел за паспортом
Перед преступлением мужчина заподозрил жертву в краже крупной суммы денег
В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве
Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, убийство произошло в ночь на 28 июня
— В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес потерпевшей не менее 75 ударов ножом по различным частям тела, от которых она скончалась на месте происшествия, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов, — после он покинул Новосибирск и в мае 1987 года был объявлен в розыск.
Предполагаемого убийцу задержали только спустя 33 года, в мае
Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подозреваемый переезжал из города в город, большую часть времени провел в Сызрани, а в Самару переехал незадолго до задержания. Поймали его практически случайно: предполагаемый убийца решил получить паспорт и был задержан.
— В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания о совершенном им преступлении, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, — в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшее время уголовное дело начнет изучать Новосибирский областной суд. Отвечать обвиняемому придется по статье 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», которая применялась до 1996 года. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы или смертная казнь (в настоящее время этот вид наказания в России не применяется).
Ранее НГС писал о том, что Искитимский районный суд вынес приговор бывшему полицейскому Денису Калинину. Он убил свою девушку-трансгендера, а потом отрезал ей палец, чтобы разблокировать ее мобильный и обеспечить себе алиби.