Убийство девушки-трансгендера: суд вынес приговор бывшему полицейскому под Новосибирском

Искитимский районный суд сегодня, 29 сентября 2022 года, вынес приговор бывшему сотруднику ППС Денису Калинину за убийство девушки-трансгендера Виктории Басаковской.

Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.



Трагедия произошла 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирска. 20-летний действующий (на тот момент) сотрудник ППС Денис Калинин убил 24-летнюю Викторию Басаковскую (по паспорту Николая Басаковского), вывез ее тело за границу деревни и закопал. Чтобы запутать следы и создать впечатление, что убитая жива, полицейский отрезал ей палец, разблокировал мобильный и посылал сообщения ее друзьям. Вечером 13 октября 2020 года Калинина задержали, он дал признательные показания и показал, где закопал тело девушки.