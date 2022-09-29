Убийство девушки-трансгендера: суд вынес приговор бывшему полицейскому под Новосибирском
Дениса Калинина признали виновным в смерти его возлюбленной Виктории Басаковской
Искитимский районный суд сегодня, 29 сентября 2022 года, вынес приговор бывшему сотруднику ППС Денису Калинину за убийство девушки-трансгендера Виктории Басаковской.
Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.
Трагедия произошла 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирска. 20-летний действующий (на тот момент) сотрудник ППС Денис Калинин убил 24-летнюю Викторию Басаковскую (по паспорту Николая Басаковского), вывез ее тело за границу деревни и закопал. Чтобы запутать следы и создать впечатление, что убитая жива, полицейский отрезал ей палец, разблокировал мобильный и посылал сообщения ее друзьям. Вечером 13 октября 2020 года Калинина задержали, он дал признательные показания и показал, где закопал тело девушки.
Следствие закончилось в июне 2021 года, по данным СК, мотивом преступления стала ревность: Калинин и Басаковская раньше встречались, хотя и расстались за несколько месяцев до убийства.
Помимо 9 лет колонии Калинину придется заплатить потерпевшей, матери убитой Виктории, 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.
В 2019 году Виктория дала НГС откровенное интервью о том, как живется в Новосибирске транссексуалам.