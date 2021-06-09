Дело полицейского, убившего трансгендера в Новосибирской области, передали в суд. Что ему грозит

Полицейский, убивший трансгендера в Новосибирске, пойдет под суд
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве
Как установили следователи, утром
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем Искитимской межрайонной прокуратурой по делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу.
— Обвиняемому по
О жестоком убийстве
В 2019 году Виктория дала откровенное интервью НГС, в котором рассказала о сложностях жизни транссексуалов.