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Дело полицейского, убившего трансгендера в Новосибирской области, передали в суд. Что ему грозит

Следователи утвердили обвинительное заключение

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По документам Викторию звали Николаем — она так и не успела сменить паспорт

По документам Викторию звали Николаем — она так и не успела сменить паспорт

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Полицейский, убивший трансгендера в Новосибирске, пойдет под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Обвиняемым по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ, проходит 21-летний житель деревни Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, сообщили в СК РФ по НСО.

Как установили следователи, утром 5 октября прошлого года полицейский Денис Калинин задушил Викторию, вывез ее тело за территорию поселка и спрятал. Ранее он рассказал, почему сделал это.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем Искитимской межрайонной прокуратурой по делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

— Обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, — уточнила НГС и. о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева.

СЮЖЕТ

Убийство девушки-трансгендера

О жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской стало известно в октябре прошлого года. Ее тело нашли 13 октября в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Вплоть до своего задержания подозреваемый запутывал следы и пытался отвести от себя подозрения. Так, он отрезал девушке палец и писал от ее имени странные сообщения ее друзьям, чем в итоге и выдал себя.

В 2019 году Виктория дала откровенное интервью НГС, в котором рассказала о сложностях жизни транссексуалов.

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