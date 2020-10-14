Новосибирский полицейский рассказал следователям, почему убил девушку-трансгендера

Сотрудник ППС в Новосибирске признался в убийстве девушки-трансгендера
Задержанный сотрудник патрульно-постовой службы Денис Калинин, которого подозревают в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской, рассказал о причинах совершения преступления.
— Вину он признал. На допросе пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Погибшая девушка-трансгендер не успела сменить пол в паспорте с мужского на женский — поэтому следователи называют её по документам потерпевшим, а не потерпевшей.
Сегодня, 14 октября, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда — подробности можно прочитать здесь.
По версии следствия,
Известно, что мужчина какое-то время встречался с убитой. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей.
А здесь мы публиковали выдержки разговора с Викторией полуторагодовой давности — когда и почему она начала принимать гормоны, как её семья отнеслась к такому решению и почему она не стала делать операцию по смене пола.