Новосибирский полицейский рассказал следователям, почему убил девушку-трансгендера

Задержанный сотрудник патрульно-постовой службы Денис Калинин, которого подозревают в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской, рассказал о причинах совершения преступления.



— Вину он признал. На допросе пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.



Погибшая девушка-трансгендер не успела сменить пол в паспорте с мужского на женский — поэтому следователи называют её по документам потерпевшим, а не потерпевшей.

