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Новосибирский полицейский рассказал следователям, почему убил девушку-трансгендера

Денис Калинин был взят под стражу сегодня, 14 октября,— он проведёт в СИЗО два месяца

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Свою вину мужчина признал

Свою вину мужчина признал

Сотрудник ППС в Новосибирске признался в убийстве девушки-трансгендера

Задержанный сотрудник патрульно-постовой службы Денис Калинин, которого подозревают в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской, рассказал о причинах совершения преступления.

— Вину он признал. На допросе пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Погибшая девушка-трансгендер не успела сменить пол в паспорте с мужского на женский — поэтому следователи называют её по документам потерпевшим, а не потерпевшей.

СЮЖЕТ

Убийство девушки-трансгендера

Сегодня, 14 октября, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда — подробности можно прочитать здесь.

По версии следствия, 5 октября 2020 года Денис Калинин в ходе конфликта задушил Викторию Басаковскую, после чего вывез тело за территорию поселка Бурмистрово Искитимской области и скрыл.

Известно, что мужчина какое-то время встречался с убитой. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей.

А здесь мы публиковали выдержки разговора с Викторией полуторагодовой давности — когда и почему она начала принимать гормоны, как её семья отнеслась к такому решению и почему она не стала делать операцию по смене пола.

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трансгендерубийство
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