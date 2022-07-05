Нанес 130 ножевых и сбежал: в Новосибирске будут судить мужчину за убийство, совершенное
35 лет назад
Подозреваемого нашли в Самаре
В Новосибирске возобновили расследование убийства, которое произошло
— По версии следствия, 28 июня 1987 года
На следующий день после совершения преступления мужчина уехал из Новосибирска в Самарскую область, где находился всё это время. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). Личность подозреваемого установили, его объявили в розыск.
Подозреваемого задержали по месту жительства в Самаре в июле этого года и доставили в Новосибирск. Мужчине предъявили обвинение, он полностью признал вину и дал подробные показания. Он заключен под стражу.
В конце июня НГС писал о том, что в Новосибирске будут судить обвиняемого в убийстве