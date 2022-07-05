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Тема дняСуд за убийство 35-летней давности
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Нанес 130 ножевых и сбежал: в Новосибирске будут судить мужчину за убийство, совершенное 35 лет назад

Подозреваемого нашли в Самаре

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Обвиняемый полностью признал свою вину

Обвиняемый полностью признал свою вину

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В Новосибирске возобновили расследование убийства, которое произошло 28 июня 1987 года. Тогда в Дзержинском районе убили 25-летнюю девушку — она получила 130 ножевых ранений.

— По версии следствия, 28 июня 1987 года 21-летний обвиняемый, находясь со знакомой девушкой на территории приусадебного участка дома на улице Почтовый Лог Дзержинского района города Новосибирска, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес девушке более 130 ножевых ранений в различные части тела, от которых последняя скончалась на месте происшествия, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по НСО.

На следующий день после совершения преступления мужчина уехал из Новосибирска в Самарскую область, где находился всё это время. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). Личность подозреваемого установили, его объявили в розыск.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Самаре в июле этого года и доставили в Новосибирск. Мужчине предъявили обвинение, он полностью признал вину и дал подробные показания. Он заключен под стражу.

В конце июня НГС писал о том, что в Новосибирске будут судить обвиняемого в убийстве 24-летней девушки. По версии следствия, он нанес погибшей не менее 16 ударов, совершил насильственные действия сексуального характера, задушил девушку, а потом украл у нее телефон.

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