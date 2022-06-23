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Новосибирца будут судить за убийство 24-летней девушки — предполагалось, что он хотел скрыть насилие

Он нанес погибшей не менее 16 ударов

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Дело рассмотрит Новосибирский областной суд

Дело рассмотрит Новосибирский областной суд

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В Новосибирске 30-летнего мужчину будут судить за насилие, убийство и кражу в Ленинском районе. Его искали с октября прошлого года и задержали в феврале.

По данным следствия, 20 октября 2021 года вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения прошел за потерпевшей 24-летней девушкой от остановки «Школа № 174» до ее дома на улице Ивана Севастьянова. Он сказал женщине, что якобы является ее соседом и зашел в ее квартиру. Там он повалил пострадавшую на диван и нанес ей не менее 16 ударов по лицу и туловищу. Он совершил действия сексуального характера с применением насилия.

— С целью сокрытия преступления и в дальнейшем привлечения в уголовной ответственности у мужчины возник умысел на убийство. Обвиняемый сдавил органы шеи потерпевшей, перекрыв доступ воздуха в ее легкие, пока не наступила смерть последней. Затем мужчина тайно похитил мобильный телефон девушки стоимостью более 60 000 рублей и скрылся с места преступления, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по НСО.

Следователи, криминалисты и сотрудники полиции проанализировали большой объем информации и получили сведения о причастности мужчины к совершению этого преступления. Подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался ранее судимый новосибирец. Его заключили под стражу.

Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей (ч. 1 ст. 132 УК РФ), убийстве с целью сокрытия другого преступления, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Обвиняемый не признал свою вину полностью.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Весной в Новосибирске продлили арест 20-летнему Федору Хижину, которого обвиняют в убийстве 17-летней девушки. По версии следствия, он нанес ей не менее 85 ударов ножом и тупым предметом. Затем он похитил у нее деньги и уехал в другой город.

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