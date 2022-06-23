Новосибирца будут судить за убийство
24-летней девушки — предполагалось, что он хотел скрыть насилие
Он нанес погибшей не менее 16 ударов
В Новосибирске 30-летнего мужчину будут судить за насилие, убийство и кражу в Ленинском районе. Его искали с октября прошлого года и задержали в феврале.
По данным следствия, 20 октября 2021 года вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения прошел за потерпевшей
— С целью сокрытия преступления и в дальнейшем привлечения в уголовной ответственности у мужчины возник умысел на убийство. Обвиняемый сдавил органы шеи потерпевшей, перекрыв доступ воздуха в ее легкие, пока не наступила смерть последней. Затем мужчина тайно похитил мобильный телефон девушки стоимостью более
Следователи, криминалисты и сотрудники полиции проанализировали большой объем информации и получили сведения о причастности мужчины к совершению этого преступления. Подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался ранее судимый новосибирец. Его заключили под стражу.
Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей (
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.
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