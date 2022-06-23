Новосибирца будут судить за убийство 24-летней девушки — предполагалось, что он хотел скрыть насилие

В Новосибирске 30-летнего мужчину будут судить за насилие, убийство и кражу в Ленинском районе. Его искали с октября прошлого года и задержали в феврале.



По данным следствия, 20 октября 2021 года вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения прошел за потерпевшей 24-летней девушкой от остановки «Школа № 174 » до ее дома на улице Ивана Севастьянова. Он сказал женщине, что якобы является ее соседом и зашел в ее квартиру. Там он повалил пострадавшую на диван и нанес ей не менее 16 ударов по лицу и туловищу. Он совершил действия сексуального характера с применением насилия.

