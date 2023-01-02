«Он повернулся к камере, стал танцевать». Год назад в подъезде на ОбьГЭСе зверски убили 23-летнюю девушку

2 января 2022 года в Новосибирске прошли похороны 23-летней Натальи. Накануне Нового года девушку убили в подъезде собственного дома. В качестве подозреваемого задержали бывшего парня Натальи Семена. Вместе они были 9 лет — отношения складывались непросто, пара на какое-то время расставалась. Незадолго до убийства Наталья решила разорвать отношения с мужчиной, но он не хотел отпускать: закидывал ее сообщениями с угрозами и караулил у работы. НГС вспомнил историю громкого убийства.
«Моя девочка вся в крови»
Наталья жила в доме на Печатников вместе с мамой. Утром 30 декабря 2021 года девушка собиралась на работу в пивной магазин. После полудня она вышла из квартиры и спустилась в лифте на первый этаж. Там ее уже ждал бывший парень. Как позже выяснится благодаря камерам видеонаблюдения, убийца поджидал Наталью в подъезде с 8 утра. Он начал ее избивать, затем нанес не менее шести ножевых ранений. У девушки оказались повреждены внутренние органы и сонная артерия — вероятно, этот удар стал фатальным.
— Когда она упала, истекая кровью, он повернулся к камере, стал танцевать и показывать неприличные жесты. После этого он ушел. Орудие убийства на месте не обнаружили, но нашли пустую полторашку из-под пива, которое он пил, когда ждал ее, это тоже попало на видео. Когда на место прибежала подруга семьи, Наталья еще дышала, но скорая не успела приехать, — рассказывала тетя погибшей Анастасия Куянова.
Анастасия вспоминала, что в тот день хотела пообщаться с племянницей по пути на ее работу. Однако Наталья не позвонила в назначенное время — Анастасия решила, что девушка слушает музыку.
— Позже с ее телефона позвонила подруга матери и сказала, что Наташи нет. Я подумала, что она забыла телефон дома, но подруга ответила, что ее вообще больше нет... Я прибежала на место — а моя девочка вся в крови, — говорила тетя погибшей Анастасия.
Семен и Наталья были вместе 9 лет, отношения завязались, когда ему было 17, а Наталье — 14 лет. Незадолго до смерти Натальи они расстались из-за тяги молодого человека к запрещенным веществам, но летом их отношения возобновились. По словам родных, Наталья поверила, что Семен исправился. В середине декабря Наталья приняла решение окончательно уйти от него: мужчина снова взялся за старое.
— Она заявила, что больше так не может: он снова взялся за старое, стал поднимать на нее руку. Она переехала к маме, но он стал ей угрожать. Она очень боялась, — вспоминала Анастасия Куянова.
«Девчонки, мне, наверное, всё»
Коллеги погибшей Натальи говорили, что сожитель избивал девушку. В конце декабря Наталья ушла от Семена и стала жить у мамы. Близкие вспоминают, что бывший парень сначала «гулял, отдыхал, от него не было новостей». Затем начал закидывать девушку сообщениями с угрозами.
— В понедельник он пришел к ней на работу, я его видела, он попросил выйти. Она вышла, вернулась через пару минут, ее трясло. К вечеру она отошла и говорит: «Девчонки, мне, наверное, всё». Он ей сказал на прощание: «Смотри, мало ли кто на тебя нападет после работы». Мы тогда ее ободрили: «Не переживай, сейчас все вместе выйдем, а потом у нас есть корпоративное такси». Но все-таки он до нее добрался, — рассказывала корреспонденту сразу после случившегося коллега погибшей.
Что сейчас?
Мужчину задержали 1 января. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По данным следствия, убийца нанес Наталье не менее шести колото-резаных ранений. Сразу после убийства знакомые Натальи пытались выйти на связь с ее бывшим парнем, писали ему гневные сообщения.
— Мы сразу поняли, что это он, поскольку видели запись с камеры. После этого он выходил в Сеть, бросал музыку на стену во «Вконтакте». На наши сообщения отвечал, что это подстава, что Наталья жива и находится в реанимации, — говорила знакомая девушки.
По версии следствия, 30 декабря в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес девушке не менее шести колото-резаных ранений. Жертва скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Убийце грозило лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
В марте дело дошло до суда.