«Он повернулся к камере, стал танцевать». Год назад в подъезде на ОбьГЭСе зверски убили 23-летнюю девушку

— Когда она упала, истекая кровью, он повернулся к камере, стал танцевать и показывать неприличные жесты. После этого он ушел. Орудие убийства на месте не обнаружили, но нашли пустую полторашку из-под пива, которое он пил, когда ждал ее, это тоже попало на видео. Когда на место прибежала подруга семьи, Наталья еще дышала, но скорая не успела приехать, — рассказывала тетя погибшей Анастасия Куянова.



Анастасия вспоминала, что в тот день хотела пообщаться с племянницей по пути на ее работу. Однако Наталья не позвонила в назначенное время — Анастасия решила, что девушка слушает музыку.