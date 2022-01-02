После содеянного убийца повернулся к камере и станцевал: хроника зверского убийства 23-летней девушки в Новосибирске

Тогда же тетя девушки Анастасия Куянова вспомнила, что в тот день собиралась пообщаться с племянницей по ее пути на работу:

— Мы договорились, что, пока она добирается на работу, мы созвонимся и поболтаем. Когда в назначенное время она не позвонила — я решила, что она музыку слушает. Позже с ее телефона позвонила подруга матери и сказала, что Наташи нет. Я подумала, что она забыла телефон дома, но подруга ответила, что ее вообще больше нет... Я прибежала на место — а моя девочка вся в крови, — на этих словах голос Анастасии перешел в слезы.

Сейчас родственники Натальи оберегают ее маму Татьяну от общения с прессой. Говорят, что женщину убило это горе.

— Сегодня у нас похороны. Не самое удобное время, — объяснила корреспонденту НГС Анастасия.