После содеянного убийца повернулся к камере и станцевал: хроника зверского убийства 23-летней девушки в Новосибирске

Сегодня, 2 января, в Новосибирске похоронили зверски убитую 23-летнюю Наталью. Убийство произошло днем 30 декабря в подъезде дома, где она жила. В расправе подозревают бывшего сожителя — 25-летнего ранее судимого Семена М. Корреспондент НГС Алена Богинская съездила на место происшествия и поговорила с соседями и знакомыми погибшей. Что известно о страшном преступлении на сегодняшний момент — рассказываем в нашем материале.
Поджидал с 08:00 утра
Наталья жила в доме на улице Печатников в Советском районе Новосибирска с матерью и работала в пивном магазине. После полудня 30 декабря она вышла из квартиры и спустилась на лифте. На площадке первого этажа на нее напал бывший сожитель. Как позже выяснится благодаря камерам видеонаблюдения, парень поджидал Наталью в подъезде с 08:00 утра. Сначала он начал ее избивать, затем нанес не менее шести ножевых ранений. У девушки оказались повреждены внутренние органы и сонная артерия — вероятно, этот удар стал фатальным.
Согласно рассказам родственников, пара была вместе девять лет. Не так давно они расстались из-за тяги молодого человека к запрещенным веществам, но летом их отношения возобновились. По словам родных, Наталья поверила, что Семен исправился. В середине декабря Наталья приняла решение окончательно уйти от него: мужчина снова взялся за старое.
«Девчонки, мне, наверное, всё»
Коллеги рассказали НГС, что сожитель периодически избивал Наталью.
— В середине декабря она решила наконец от него уйти. Стала жить у мамы. Он сначала гулял, отдыхал, от него не было новостей. Потом, видимо, начал отходить и стал ей писать неприятные сообщения, угрожал. Неделю она пробыла в таком состоянии. В понедельник он пришел к ней на работу, я его видела, он попросил выйти. Она вышла, вернулась через пару минут, ее трясло. К вечеру она отошла и говорит: «Девчонки, мне, наверное, всё». Она рассказала, что он ей сказал на прощание: «Смотри, мало ли кто на тебя нападет после работы». Мы тогда ее ободрили: «Не переживай, сейчас все вместе выйдем, а потом у нас есть корпоративное такси». Но все-таки он до нее добрался, — рассказывала корреспонденту сразу после случившегося коллега погибшей.
Тогда же тетя девушки Анастасия Куянова вспомнила, что в тот день собиралась пообщаться с племянницей по ее пути на работу:
— Мы договорились, что, пока она добирается на работу, мы созвонимся и поболтаем. Когда в назначенное время она не позвонила — я решила, что она музыку слушает. Позже с ее телефона позвонила подруга матери и сказала, что Наташи нет. Я подумала, что она забыла телефон дома, но подруга ответила, что ее вообще больше нет... Я прибежала на место — а моя девочка вся в крови, — на этих словах голос Анастасии перешел в слезы.
Сейчас родственники Натальи оберегают ее маму Татьяну от общения с прессой. Говорят, что женщину убило это горе.
— Сегодня у нас похороны. Не самое удобное время, — объяснила корреспонденту НГС Анастасия.
«Дом у нас спокойный, ничего такого не было»
Дом на Печатников, где произошло убийство, — типовая девятиэтажка. По округе рассыпаны несколько магазинов — продукты, хозтовары, пивнушка. В подъезд попасть нетрудно, даже несмотря на домофон. О трагедии здесь напоминают только замытая стена, на которой хорошо различимы подтеки крови, и багровые разводы на полу.
Первая попавшаяся корреспонденту женщина вспомнила, что даже видела подозреваемого.
— Я поднялась в свою квартиру минут за 20 до этого. И его видела. Он стоял между этажами. В чем-то черном был, что-то попивал. Но внимание особо не обратила, у нас вообще часто здесь люди стоят — греются. Дом у нас спокойный, ничего такого не было никогда. Потом смотрю: машина Росгвардии возле подъезда стоит. Я криков не слышала — у меня телевизор идет. А вот моя подруга — она говорит, что слышала. Ужас, конечно. Я сначала подумала, что он залётный. Но оказалось, что нет, специально ее ждал, — ужасается жительница подъезда.
Семья Натальи переехала в этот дом около двух лет назад, и не все соседи до сих пор знают о произошедшем. Кто-то вовсе услышал о том, что в их доме произошло убийство, только от нас.
— Я даже не сразу поняла, кто это. Потом мне уже сказали. Такая худенькая девочка. Мать ее не пустили. Ее трясло всю, но слёз не было. Я подумала сначала, что она очень сильно замерзла — так ее трясло, — рассказала соседка семьи.
Проходившая мимо женщина присоединилась к разговору.
— Я как раз на обед шла, когда она лежала. Скорая только что отъехала, на месте был только следователь. Потом уже набежали — с камерами, папками. Двух женщин с сумками час в подъезд не пускали, они из магазина возвращались. Возле девушки женщина сидела, просила ее: «Наташа, вставай!» — говорит местная жительница.
Прятался у бабушки
Сразу после убийства знакомые Натальи пытались выйти на связь с ее бывшим парнем, писали ему гневные сообщения.
— Мы сразу поняли, что это он, поскольку видели запись с камеры. После этого он выходил в Сеть, бросал музыку на стену во «Вконтакте». На наши сообщения отвечал, что это подстава, что Наталья жива и находится в реанимации, — говорит знакомая девушки.
Личность подозреваемого установили сразу по камерам видеонаблюдения. Родные, видевшие записи, рассказали, что после содеянного бывший сожитель повернулся к камере, станцевал и показал неприличные жесты. Вчера, 1 января, подозреваемого в убийстве Натальи задержали. Он находился у своей бабушки под Новосибирском.
По версии следствия, 30 декабря в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес девушке не менее шести колото-резаных ранений. Жертва скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Убийце грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Почти два года назад, в конце января 2020 года, ревнивый мужчина в подъезде на улице Кирова зарезал свою беременную подругу, которая сбежала от него. Момент нападения попал на видео (эти кадры шокируют). Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице. 7 апреля 2021 года преступник был осужден по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.