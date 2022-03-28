Дело об убийстве девушки в подъезде на ОбьГЭСе дошло до суда

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела по убийству 23-летней девушки. Ее 30 декабря 2021 года жестоко убили в подъезде собственного дома на ОбьГЭСе. Убийца бил ее ножом в легкие, область сердца, руку, которой девушка пыталась защититься от ударов, и сонную артерию. Подозреваемым по делу проходит бывший парень девушки. Он был ранее судим.

— По данным следствия, в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе города Новосибирска между обвиняемым и его 23-летней знакомой возник конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей не менее 12 колото-резаных ранений. От полученных повреждений девушка скончалась, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.