Дело об убийстве девушки в подъезде на ОбьГЭСе дошло до суда

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела по убийству 23-летней девушки. Ее
— По данным следствия, в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе города Новосибирска между обвиняемым и его 23-летней знакомой возник конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей не менее 12 колото-резаных ранений. От полученных повреждений девушка скончалась, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Как сообщалось ранее, убийство попало на камеры видеонаблюдения. Родные, видевшие записи, рассказали, что после содеянного бывший сожитель повернулся к камере, станцевал и показал неприличные жесты.
Обвиняемого задержали 1 января 2022 года. Он был заключен под стражу и частично признался в совершении преступления. Сейчас его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Следователи передали уголовное дело в суд вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением. В ближайшее время оно будет направлено в Советский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
Корреспондент НГС Алена Богинская съездила на место происшествия и поговорила с соседями и знакомыми погибшей. Мы восстановили события трагичного вечера и рассказали о погибшей в нашем материале.