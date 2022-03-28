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Дело об убийстве девушки в подъезде на ОбьГЭСе дошло до суда

В конце года обвиняемый 12 раз ударил ножом свою жертву

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Девушку убили в подъезде

Девушку убили в подъезде

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В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела по убийству 23-летней девушки. Ее 30 декабря 2021 года жестоко убили в подъезде собственного дома на ОбьГЭСе. Убийца бил ее ножом в легкие, область сердца, руку, которой девушка пыталась защититься от ударов, и сонную артерию. Подозреваемым по делу проходит бывший парень девушки. Он был ранее судим.

— По данным следствия, в подъезде дома на улице Печатников в Советском районе города Новосибирска между обвиняемым и его 23-летней знакомой возник конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей не менее 12 колото-резаных ранений. От полученных повреждений девушка скончалась, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, убийство попало на камеры видеонаблюдения. Родные, видевшие записи, рассказали, что после содеянного бывший сожитель повернулся к камере, станцевал и показал неприличные жесты.

Обвиняемого задержали 1 января 2022 года. Он был заключен под стражу и частично признался в совершении преступления. Сейчас его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следователи передали уголовное дело в суд вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением. В ближайшее время оно будет направлено в Советский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Корреспондент НГС Алена Богинская съездила на место происшествия и поговорила с соседями и знакомыми погибшей. Мы восстановили события трагичного вечера и рассказали о погибшей в нашем материале.

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