Банду грабителей осудили в Новосибирске: они нарушили 8 статей уголовного кодекса

Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор трем членам банды грабителей и их подельнику.

Всех отправили в колонию строгого режима за 19 эпизодов преступлений, которые нарушали 8 статей уголовного кодекса РФ: кражи, грабежи, разбойные нападения, вымогательство, мошенничество, бандитизм, незаконный оборот оружия, похищение или повреждение документов.



— Троим осужденным, с учетом роли и степени виновности каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет и 1 месяца в исправительной колонии строгого режима. Пособнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 9 месяцев аналогичного режима содержания. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

