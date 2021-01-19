«Здесь я встретил Бога»: какие грехи замаливают и смывают заключенные в Крещение — фоторепортаж из новосибирской колонии

Сегодня, 19 января, отмечается один из главных христианских праздников — Крещение. Из-за пандемии в этом году в Новосибирске для горожан работали только две купели (онлайн-репортаж с крещенских купаний вы можете прочитать здесь). Но на деле прорублена была еще одна иордань — ее расположили на территории мужской колонии строгого режима ИК-18 — там сидят осужденные, получившие первый срок за тяжкие преступления.

Журналист и фотограф НГС попали на закрытый объект, чтобы поговорить с суровыми мужчинами — про искупление, вечные ценности и Бога. Они пообщались с теми, кто зашел в ледяную воду и молился на службе в храме. Как прошли церковные обряды в колонии — также смотрите в этом репортаже.