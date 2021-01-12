Что известно о задержанном в Новосибирске криминальном авторитете? По одной версии — вор в законе, по другой — самозванец

Сегодня, 12 января, полиция официально заявила о задержании в Новосибирске 36-летнего криминального авторитета — его обвиняют в том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Мы узнали, кем был задержанный мужчина, за что его уже судили, почему бывшие авторитеты называют его самозванцем и как он связан с силовиками Чечни.



По информации источника НГС, приближенного к криминальной структуре, задержанный — это житель Чечни Бай-Али Солтаханов по кличке Бай.

— Его неделю назад «упаковали» — повязали, как приехал в Новосибирск из Грозного, — пояснил собеседник. — На зоне все его знали как смотрящего за общаком, это было еще в те времена, когда он сам сидел.