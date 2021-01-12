Что известно о задержанном в Новосибирске криминальном авторитете? По одной версии — вор в законе, по другой — самозванец

Задержанный в Новосибирске криминальный авторитет раньше был стажёром милиции
Сегодня, 12 января, полиция официально заявила о задержании в Новосибирске 36-летнего криминального авторитета — его обвиняют в том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Мы узнали, кем был задержанный мужчина, за что его уже судили, почему бывшие авторитеты называют его самозванцем и как он связан с силовиками Чечни.
По информации источника НГС, приближенного к криминальной структуре, задержанный — это житель Чечни Бай-Али Солтаханов по кличке Бай.
— Его неделю назад «упаковали» — повязали, как приехал в Новосибирск из Грозного, — пояснил собеседник. — На зоне все его знали как смотрящего за общаком, это было еще в те времена, когда он сам сидел.
Общак — это некий фонд взаимопомощи в среде криминального мира. Свой общак есть на свободе и в местах лишения свободы. Мужчина, как рассказал источник НГС, следил за финансами уголовников, когда отбывал срок.
Правда ли, что Бай — вор в законе?
Вор в законе — это высшее положение в преступной иерархии, это представитель преступного мира, четко соблюдающий его традиции. Он обязательно должен иметь судимость и пройти процедуру коронования. Коронованный вор не совершает преступлений — он контролирует других преступников. Вор в законе назначает положенцев и смотрящих за городом. Последние, в свою очередь, могут назначать смотрящих за районами и городами области.
Против Бая возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Интересно, что это новая статья, которая появилась в 2019 году для борьбы с криминальными авторитетами. Как пишет «Медуза», сама формулировка, по которой привлекли Бая («лицо, занимающее высокое положение в преступной иерархии»), введена для людей в статусе вора в законе.
— Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Тем не менее, по информации источника в правоохранительных органах, Бай не достиг статуса вора в законе.
— Он положенец — это ступень перед вором в законе. Его не короновали, чтобы называть его вором в законе. Есть начальник, а есть зам. Вот он был замом, если переложить на наш гражданский мир, — рассказал корреспонденту НГС источник.
Другой собеседник НГС, некогда сам занимавший видный пост в криминальной структуре Новосибирска, назвал задержанного самозванцем. Он уточнил, что обычно подобную статью могут инкриминировать либо вору в законе, либо (если в городе нет последнего) положенцу, который в отсутствии вора выполняет в городе его функцию.
— В Новосибирске сейчас нет своего вора в законе. Приехал парень из Чечни, своих вокруг себя собрал. Ему инкриминируют 210-ю статью. Ну пусть. Он, может, и мог кому-то что-то приказывать, но не на уровне города. За Новосибирском другие люди присматривают. Он не может называться вором или положенцем, однозначно, — пояснил источник.
Бай мог приглядывать за общаком во время отбывания наказания в колонии, говорит источник. А после освобождения, заявил собеседник НГС, Солтаханов мог притворяться смотрящим за казной города и собирать деньги с людей.
— Никакого криминального авторитета в городе он не имеет, ни за каким общаком он не смотрел. Ему просто нравилось так представляться и собирать деньги. Ему повезло, что задержали полицейские. За такое обычно спрашивают, — добавил источник.
За что Бая судили раньше
Бай-Али уже был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В 2006 году Верховный суд Чечни приговорил Солтаханова к 14 годам колонии за бандитизм и 11 эпизодов разбоя с организованной группой. Вместе с Баем-Али по делу проходило еще 18 обвиняемых, в том числе бывшие сотрудники милиции и антитеррористического центра Чечни. Сам Солтаханов на момент совершения преступления был стажером в милиции.
В определении суда сообщается, что банда была организована в 2004 году бывшим сотрудником антитеррористического центра Чеченской республики Исмаилом Акбузидовым. За два года, по версии следствия, банда совершила 31 нападение и одну кражу. Осужденных также обвинили в незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Солтаханов отрицал свою причастность к преступлениям и отрицал, что его избивали, чтобы получить признательные показания. В апелляционной жалобе на решения суда адвокат Солтаханова заявлял, что его подзащитный «выполнял обязанности стажера и подчинялся приказам сотрудников милиции, при этом не предполагал, что участвует в банде».
Многие из участников банды выбрали именно такую тактику защиты — в апелляционной жалобе они заявляли о своей службе в правоохранительных органах и положительных характеристиках, а все доказательства по делу были сфальсифицированы.
Так, в тексте апелляционной жалобы один из осужденных описывал следующий эпизод: якобы в дом, где произошло нападение, преступники приехали по указанию командира роты. А этот командир передал через Солтаханова информацию о том, что в квартире находятся «члены незаконных вооруженных формирований, оружие и наркотики». Этот же осужденный утверждал, что все действия, за которые он осужден, были совершены в рабочее время по устному указанию старших начальников.
В 2007 году Бай-Али стал единственным из фигурантов дела, кому Верховный суд всё-таки снизил срок до 12 лет 10 месяцев лишения свободы.
Как и где отбывал наказание
Бай-Али отбывал срок в новосибирской колонии строгого режима ИК-8. По словам новосибирского адвоката Геннадия Черкасова, Солтаханов мог не попасть в специализированную исправительную колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов, потому что до преступления не успел пройти аттестацию или был устроен неофициально.
— Еще человек может сам решить, где отбывать срок. Либо написать ходатайство о переводе в спецколонию, либо проситься на обычную зону. Но в таком случае руководство колонии смотрит, насколько это может быть опасно, — пояснил Геннадий Черкасов.
В колонии ИК-8 Бай-Али был признан злостным нарушителем. В 2018 году Солтаханов освободился из колонии. Решением Калининского районного суда Новосибирска ему был назначен административный надзор сроком на три года. Он обязан был раз в два месяца являться в полицию, ему было запрещено выезжать за пределы места жительства без специального разрешения МВД. А с 23 вечера до 6 утра он обязан был находиться дома.
— Не трудоустроен, к труду относится негативно, в жизни отряда участия не принимает. На меры воспитательного характера не реагирует, не выполняет требования администрации. За период отбывания наказания имеет 72 взыскания, из них 27 раз водворялся в штрафной изолятор, — так об осужденном отзывался представитель ИК-8. Такая характеристика была представлена в решении Калининского районного суда Новосибирска, когда Солтаханову назначали административный надзор после освобождения.
Среди других характеристик Солтаханова: «склонный к совершению побега», «изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию». Также его отнесли к числу «лидеров и активных участников группировок отрицательной направленности, а также лиц, оказывающих негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных».
— В коллективе осужденных уживчив, способен противостоять чужому соблазну, к имуществу колонии относится небрежно. На путь исправления не встал, — говорится в материалах дела.
Летом 2019 года в Новосибирске судили трех криминальных авторитетов — Павла Брусенцева (известного в криминальных кругах как Паша Бешеный), Андрея Белевича и Юрия Иванина. Их обвиняли в вымогательстве.