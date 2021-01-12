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В Новосибирске СОБР скрутил криминального авторитета — задержание попало на видео

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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Против мужчины возбуждено уголовное дело по <nobr class="_">ст. 210.1 УК РФ</nobr> «Занятие высшего положения в преступной иерархии»

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»

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В Новосибирской области задержали криминального авторитета

Полицейские при поддержке бойцов СОБРа задержали 36-летнего криминального авторитета. Штурм квартиры попал на видео.

— Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

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Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина уже был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

— Изъяты мобильные телефоны и банковские карты, возможно, имеющие доказательственное значение для расследования. По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в полиции.

В декабре прошлого года новосибирская полиция вместе с ФСБ задержали двоих жителей Новосибирской области. Их обвиняют в незаконной вырубке леса.

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СОБРзадержание
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