В Новосибирске СОБР скрутил криминального авторитета — задержание попало на видео

В Новосибирской области задержали криминального авторитета
Полицейские при поддержке бойцов СОБРа задержали
— Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по
— Изъяты мобильные телефоны и банковские карты, возможно, имеющие доказательственное значение для расследования. По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в полиции.
В декабре прошлого года новосибирская полиция вместе с ФСБ задержали двоих жителей Новосибирской области. Их обвиняют в незаконной вырубке леса.