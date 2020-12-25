Суд отправил за решетку историка Соколова, расчленившего свою возлюбленную

В Санкт-Петербурге суд огласил приговор историку Олегу Соколову, его признали виновным в убийстве его бывшей студентки и любовницы Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Соколова приговорили к 12,5 лет колонии строгого режима. Ему также зачтут срок пребывания в СИЗО.

В ноябре прошлого года Соколова достали из реки Мойки в Петербурге с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позже в его квартире нашли еще останки человека и обрез, который он хранил нелегально. Следствие выяснило, что жертва — 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, которая училась у Соколова, а также была его любовницей. Причиной ссоры и убийства стала ревность. Ночью 8 ноября 2019 года выстрелил в голову Ещенко, после чего пытался ее задушить и выстрелил еще трижды, пишет «Фонтанка». На следующую ночь он расчленил тело на четыре части, две из которых успел выбросить в Мойку. Историка застали в реке, когда он не мог сам выбраться.