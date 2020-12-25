Суд отправил за решетку историка Соколова, расчленившего свою возлюбленную

В Санкт-Петербурге суд огласил приговор историку Олегу Соколову, его признали виновным в убийстве его бывшей студентки и любовницы Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Соколова приговорили к 12,5 лет колонии строгого режима. Ему также зачтут срок пребывания в СИЗО.
В ноябре прошлого года Соколова достали из реки Мойки в Петербурге с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позже в его квартире нашли еще останки человека и обрез, который он хранил нелегально. Следствие выяснило, что жертва — 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, которая училась у Соколова, а также была его любовницей. Причиной ссоры и убийства стала ревность. Ночью
Прокурор просил приговорить Соколова к 13 годам за убийство и еще к 3 за незаконное хранение оружия. На суде историк признавал вину, оговаривая, что убийство не было умышленным — он был в состоянии «умопомрачения». Он также заявлял, что после убийства возлюбленной собирался переодеться в костюм своего кумира — Наполеона и покончить с собой у стен Петропавловской крепости. Судебно-психиатрическая экспертиза, впрочем, не нашла у историка отклонений.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, занимался военной истории Франции, в частности эпохой Наполеона. В кругах петербургских ученых Соколов считался уважаемым человеком. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о его награждении орденом Почетного легиона за вклад в науку.
Наши коллеги с «Фонтанки» ведут прямую трансляцию с оглашения приговора, подробности читайте здесь.