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Суд отправил за решетку историка Соколова, расчленившего свою возлюбленную

После убийства профессор намеревался надеть костюм Наполеона и покончить с собой

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Мотивом для жестокого убийства стала ревность

Мотивом для жестокого убийства стала ревность

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В Санкт-Петербурге суд огласил приговор историку Олегу Соколову, его признали виновным в убийстве его бывшей студентки и любовницы Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Соколова приговорили к 12,5 лет колонии строгого режима. Ему также зачтут срок пребывания в СИЗО.

В ноябре прошлого года Соколова достали из реки Мойки в Петербурге с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позже в его квартире нашли еще останки человека и обрез, который он хранил нелегально. Следствие выяснило, что жертва — 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, которая училась у Соколова, а также была его любовницей. Причиной ссоры и убийства стала ревность. Ночью 8 ноября 2019 года выстрелил в голову Ещенко, после чего пытался ее задушить и выстрелил еще трижды, пишет «Фонтанка». На следующую ночь он расчленил тело на четыре части, две из которых успел выбросить в Мойку. Историка застали в реке, когда он не мог сам выбраться.

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Прокурор просил приговорить Соколова к 13 годам за убийство и еще к 3 за незаконное хранение оружия. На суде историк признавал вину, оговаривая, что убийство не было умышленным — он был в состоянии «умопомрачения». Он также заявлял, что после убийства возлюбленной собирался переодеться в костюм своего кумира — Наполеона и покончить с собой у стен Петропавловской крепости. Судебно-психиатрическая экспертиза, впрочем, не нашла у историка отклонений.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, занимался военной истории Франции, в частности эпохой Наполеона. В кругах петербургских ученых Соколов считался уважаемым человеком. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о его награждении орденом Почетного легиона за вклад в науку.

Наши коллеги с «Фонтанки» ведут прямую трансляцию с оглашения приговора, подробности читайте здесь.

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Олег СоколовСанкт-ПетербургисторикубийствоАнастасия Ещенко
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