«Всё в крови, брат без сознания»: пассажир «Газели» напал с дубинкой на водителя «Хонды» и его мать после ДТП

Днем 30 ноября на площади Кирова в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и Honda Accord. В аварии никто не пострадал, но водители поругались между собой. Во время конфликта пассажир «Газели» напал на водителя «Хонды» и его мать с дубинкой, а после сбежал — его личность устанавливает полиция. Мы узнали подробности драки у родственницы пострадавших и полиции.

По словам Дианы Ивановой, в тот день ее 34-летний брат Роман Иванов ехал на Honda Accord вместе с 62-летней матерью Светланой Ивановой. На кольце водитель столкнулся с грузовой «Газелью». После ДТП, по словам девушки, водитель грузовика еще раз намеренно въехал в капот иномарки.