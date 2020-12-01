«Всё в крови, брат без сознания»: пассажир «Газели» напал с дубинкой на водителя «Хонды» и его мать после ДТП

Драка из-за ДТП в Кировском районе Новосибирска
Днем 30 ноября на площади Кирова в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и Honda Accord. В аварии никто не пострадал, но водители поругались между собой. Во время конфликта пассажир «Газели» напал на водителя «Хонды» и его мать с дубинкой, а после сбежал — его личность устанавливает полиция. Мы узнали подробности драки у родственницы пострадавших и полиции.
По словам Дианы Ивановой, в тот день ее 34-летний брат Роман Иванов ехал на Honda Accord вместе с 62-летней матерью Светланой Ивановой. На кольце водитель столкнулся с грузовой «Газелью». После ДТП, по словам девушки, водитель грузовика еще раз намеренно въехал в капот иномарки.
— Произошло ДТП, они остановились, слово за слово, словесная перепалка, газелист взял отвертку и стал кидаться на брата. Но он его не бил, просто замахивался, брат пятился. Мама встала между ними, — рассказала корреспонденту НГС Диана Иванова.
По словам женщины, водитель вернулся к «Газели», и сразу после этого из грузовика выскочил пассажир.
— Он подбежал: «Ты обидел Ату». И начал бить этой палкой с шипами. Прямо по голове, водитель грузовика просто стоял и смотрел. Мама подлетела, он начал бить и ее. Всё кругом в крови, брат без сознания, мама избита. Их на скорой забрали, — продолжает Иванова. — У брата многочисленные ушибы, многочисленные гематомы, перелом носа со смещением. Он лежит в нейрохирургии при четвертой больнице. У мамы сотрясение.
Женщина уточнила, что водитель «Газели» сейчас утверждает, что не знает нападавшего. Более того, он также обратился в полицию — женщина переживает, что из-за этого ее оппонента также могут признать пострадавшим. Сами Ивановы сейчас готовят обращение в прокуратуру.
— Мы именно к пассажиру имеем претензию, газелист просто угрожал, но понятно, что он знает этого мужчину, который бил, этот мужчина же за него и заступался, — подчеркивает сестра пострадавшего.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС рассказали, что 30 ноября в полицию поступило сообщение о ДТП на площади Кирова, из-за которого между водителями возник конфликт. В ведомстве говорят о трех пострадавших — какие именно повреждения получил третий мужчина и какую роль он играл в конфликте, в полиции не уточнили.
— В результате телесные повреждения получили двое мужчин 1973 и 1986 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения. Всем троим была оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновник конфликта, — добавили в полиции.
В ведомстве пояснили, что в отношении нападавшего будет составлен административный протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ — «Побои».
В феврале закончился поножовщиной еще один дорожный конфликт — на улице Добролюбова водители не поделили дорогу в пробке. Один из участников драки, известный новосибирский писатель Вячеслав Клепиков, оказался в реанимации с ножевым ранением. В беседе с корреспондентом НГС Клепиков рассказал, что в пути перед потасовкой выслушал оскорбления от оппонента и признался, что первым ударил своего обидчика.