В Новосибирске суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины, которая пропала вместе с машиной

Новосибирский суд арестовал подозреваемого в убийстве автомобилистки
Сегодня, 24 ноября, Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 26-летнего Михаила Смоленцева, подозреваемого в убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой.
Подозреваемого доставили в суд около 11:00, журналистов не пустили внутрь помещения из-за пандемии коронавируса. Как сообщила секретарь суда, Михаила Смоленцева арестовали на срок предварительного следствия до 19 января 2021 года.
17 октября новосибирец Евгений Кучеев обратился в полицию с заявлением о пропаже 36-летней сестры Татьяны Кучеевой, которая еще 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta и пропала. Тело женщины было обнаружено 21 ноября в лесу на улице Заобской Ленинского района Новосибирска, а на следующий день по подозрению в убийстве был задержан 26-летний Михаил Смоленцев. Всё, что известно об убийстве Татьяны Кучеевой, читайте в нашем специальном сюжете.